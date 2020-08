Arbejderklassen svinder ind i hovedstaden, mens overklassen vokser hurtigere frem, viser ny analyse.

Siden slutningen af 1980erne har beboersammensætningen i København ændret sig markant.

En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser, at hvor 40 procent af de 0-2-årige kom fra arbejderklassefamilier for 30 år siden, så udgør de 11 procent i dag.

Det skriver Dagbladet Information.

Samtidig kommer flere småbørnsfamilier i dag fra overklassen eller den højere middelklasse.

Den såkaldte elite, som AE definerer som overklassen og den højere middelklasse, udgjorde 11 procent i slutningen af 1980erne. I dag udgør den 43 procent.

Chefanalytiker, Mie Dalskov Pihl, der står bag analysen, siger til Information, at undersøgelsen bestyrker tidligere undersøgelser, som viser, at hovedstaden i stadigt højere grad bliver bosted for de rige.

Hun kalder det en "uhensigtsmæssig udvikling".

- Danmark er et sted, hvor vi mødes høj som lav. Men det her fortæller, at det gør vi ikke mere ikke som vi gjorde engang.

- København er blevet en akademikerhøjborg, siger hun til Information.

Udviklingen er ikke lige så markant på landsplan som i København.

I hele landet er eliten tredoblet, mens den er firedoblet i København.

Arbejderklassen er halveret på landsplan, mens den i hovedstaden er mindsket til cirka en fjerdedel af, hvad den var i slutningen af 1980erne.

Københavns Kommune har forsøgt at gøre op med udviklingen ved at stille krav om, at nybyggede områder skal have 25 procent almene boliger.

Det er dog mange steder ikke muligt at opfylde kravet.

Man har også ændret boligloven for at gøre det vanskeligere for investorer som Blackstone at opkøbe boligmasse, renovere den og sætte huslejen markant op.

Men der er ikke gjort nok. Det siger direktør for Boligøkonomisk Videncenter Curt Liliegreen til Information.

- Det vil blive meget vanskeligt at sikre, at man får en bredt sammensat by, måske umuligt, siger han til Information.

/ritzau/