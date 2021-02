I Elgiganten er den helt gal. Flere kunder har indleveret varer til reparation, som de ikke har set skyggen af i månedsvis.

Det kender Anders Giversen alt til. Han måtte vente mere end tre måneder og lave et viralt Facebook-opslag, før elektronikkæden fandt frem til en løsning.

»Det var en iPad med en helt simpelt fejl, som jeg indleverede i november,« siger han.

Hans iPad kunne ikke lade op, og da Anders Giversen ikke havde hørt noget fra Elgiganten omkring fejlen, valgte han selv at tage kontakt flere gange. Uden held.

Det eneste livstegn, jeg har fået, er en der prøvede at logge på fra Colombia. Anders Giversen, kunde i Elgiganten

1. februar kontakter Anders Giversen Elgiganten igen. Efter en times telefonkø får han beskeden om, at han vil blive ringet op. Opkaldet kommer også, men han bliver ikke meget klogere, og Elgiganten meddeler også, at de er i tvivl om, hvor iPad'en er blevet af. Mere hører Anders Giversen ikke fra Elgiganten.

»Det eneste livstegn, jeg har fået, er en, der prøvede at logge på fra Colombia. Om det har noget med Elgiganten at gøre, ved jeg ikke.«

Derefter beslutter Anders Giversen sig for at skrive et opslag på Elgigantens Facebook-side. Det eksploderer.

»Man kan se, at jeg ikke er den eneste. Der er et eller andet, der halter,« forklarer Anders Giversen.

Anders Giversens kvittering på, at han indleverede sin iPad til reparation i Elgiganten tilbage i november 2020. Vis mere Anders Giversens kvittering på, at han indleverede sin iPad til reparation i Elgiganten tilbage i november 2020.

Efter Facebook-opslaget ringer Anders Giversen op til Elgiganten igen og får lov til at vente en time i kø, før han kommer igennem. Opkaldet ender med, at han får udleveret en ny iPad.

Men Anders Giversen er langtfra den eneste, der har været uheldig med Elgigantens kundeservice.

I december sidste år, lige før nedlukningen, køber Mads Ndlovu Finsen en ny telefon fra Elgiganten. Da der er fejl på telefonen, bliver den sendt ind til reparation.

Reparationssagen bliver bekræftet få dage efter med beskeden om, at telefonen er kommet på værksted. Men da Mads Ndlovu Finsen ikke får nogen besked om, hvornår han kan forvente at modtage sin telefon, rykker han Elgiganten for svar gentagende gange, hvor de hver gang lover ham et opkald. Det sker dog ikke.

Har du oplevet lang ventetid på reparationer hos Elgiganten?

»Først fik jeg at vide, at det var en opvaskemaskine, jeg havde indsendt, men det var det jo ikke. Så nu har jeg skrevet til dem på Facebook. Der er de nødt til at reagere.«

Dagen efter Facebook-opslaget får Mads Ndlovu Finsen en sms om, at den nu er kommet frem til deres værksted. Samme besked, som han fik en måned forinden. Han venter dog stadig på sin telefon.

»Status er, at jeg stadigvæk venter. Jeg har igen fået en besked om, at der kommer svar efter seks dage,« siger Mads Ndlovu Finsen.

»Det handler om at tilfredsstille kunderne, og så skal de ikke feje mig af med 'seks dages svar'. Det, der bliver vendepunktet for mig, er usandhederne. Jeg får at vide, at min telefon er på værksted – det er jo løgn.«

B.T. har fremlagt de konkrete sager for Elgiganten, men herfra lyder beskeden, at man ikke ønsker at gå ind i enkeltsager. Kommunikationsansvarlig Ditte Opstrup Andersen fortæller dog, at Elgiganten er udfordret af coronarestriktionerne og derfor har begrænsede muligheder for at hjælpe med returneringer og ombytninger.

»Der er desværre kommet kunder i klemme. Både i form af en forlænget svartid, problemer med returvarer og levering af varer. Noget, vi gør vores bedste for at skåne vores kunder for,« siger Ditte Opstrup Andersen.