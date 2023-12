ChatGPT fylder et år. Den har gjort det let for skole- og gymnasieelever at snyde. Anbefalinger er på vej.

Med chatrobotten ChatGPT, der torsdag fylder et år, er det blevet muligt at fremstille en skoleopgave på få sekunder.

For undervisere kan det være tæt på umuligt at gennemskue, om eleven har snydt.

På True North Efterskole i Snaptun har man taget konsekvensen af, at kunstig intelligens er blevet allemandseje med ChatGPT.

Fra dette skoleår har man i det store hele fjernet skriftlige afleveringer, fortæller afdelingsleder og underviser på True North Efterskole Michael Sørensen.

- Vi har accepteret, at det her værktøj er enormt tilgængeligt og er blevet en del af hverdagen. Så vi havde brug for at se på, hvordan vi arbejder med det i stedet for at arbejde imod det, fortæller han.

- Vi er gået væk fra, at en aflevering skal være skriftlig. Den tager i højere grad udgangspunkt i en mundtlig præsentation. Enten som video eller podcast, hvor eleven skal præsentere noget, som er blevet produceret.

- På den måde kan vi sikre, at eleverne har en forståelse for det, der sker, og ikke bare har kopieret et svar fra ChatGPT. Det gør det tydeligt for eleverne, at det er dem, som skal træde frem og vise, hvad de kan, fortæller Michael Sørensen.

Han tilføjer, at eleverne har taget godt imod tiltaget.

30. november 2022 lancerede virksomheden OpenAI ChatGPT, der siden har fået i omegnen af 180 millioner brugere på verdensplan. Også danske skole- og gymnasieelever. Men det er ikke tilladt at bruge til prøver.

Så når en gymnasielærer i dag retter en bunke opgaver fra eleverne, vil det ofte spøge i baghovedet, hvor mange af opgaverne der i virkeligheden er skrevet af ChatGPT frem for eleven selv.

Det fortæller formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening, Tomas Kepler.

- Der er en dyb bekymring, omkring hvad det værktøj betyder for troværdigheden af det skriftlige arbejde, som eleverne udfører i det daglige og af prøver til eksamen.

- Altså kan man stole på, at det produkt, vi ser på, er et udtryk for, hvad elevens faglige niveau er. Eller er det udtryk for, hvad ChatGPT kan, siger han.

I løbet af december vil en ekspertgruppe, der siden foråret blandt andet har studeret snyd med ChatGpt ved prøver på skoler og ungdomsuddannelser, komme med en række anbefalinger til at undgå snyderiet.

Gymnasielærernes formand, Tomas Kepler, efterlyser samtidig et gennemgribende opgør med den måde, eleverne går til eksamen på, i lyset af de nye muligheder som kunstig intelligens har ført med sig.

- Vi taler jo om, hvorvidt vores nuværende prøveformer overhovedet er gangbare længere. Altså er det her egentlig det endelige dødsstød til mange af de måder, hvorpå vi prøver at teste vores elevers færdigheder, siger han.

