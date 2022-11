Lyt til artiklen

Det er allerede besluttet, at der maksimalt må være 19 grader i de offentlige bygninger på grund af de stigende priser på el og varme.

Men for eleverne på en fynsk skole var det mandag morgen for koldt til undervisning, skriver fyens.dk

Det skyldtes dog ikke besparelser, men fordi fyret på Carl Nielsen Skole i Nr. Lyndelse på Fyn ganske enkelt var gået ud.

Det betød, at klasselokalerne kun var 14 grader varme, da skolens elever og personale mødte ind.

Og det var slet ikke nok til, at undervisningen kunne gennemføres.

»Der er en teknisk fejl i systemet, der har gjort, at fyret er gået ud, så vi fryser,« siger skolelederen Bettina Dalager Greve til det fynske medie og tilføjer:

»Det er helt udramatisk, men det er træls, for vi vil helst have, at eleverne er på skolen, og alle er jo faktisk mødt ind.«

Hun forventer, at fyret bliver repareret, så eleverne kan møde på skolen igen tirsdag.