I visse landsdele begynder nogle elever i skole igen fra mandag, men flere burde sendes afsted, mener elever.

Det har store konsekvenser for elevernes trivsel, at mange fortsat kan se ind i at skulle modtage fjernundervisning i endnu længere tid.

Derfor burde flere elever være omfattet af genåbningen fra 1. marts frem for butikker.

Det siger Esther Vyff, der er formand for Danske Skoleelever.

- Jeg tror, der er mange flere elever, som kommer i trivsel ved at kunne komme i skole igen, end der er voksne mennesker, der får det fedt ved at kunne gå ned i Imerco og bytte den vase, de fik i julegave.

- Og så synes jeg altså også, at butikker kan kompenseres økonomisk. Men man kan ikke kompensere økonomisk for et efterskoleår, undervisning og trivsel, siger hun.

Fra mandag kan afgangselever i grundskolen, på ungdoms- og voksenuddannelser samt efterskoler i Vest- og Nordjylland igen komme i skole.

På Bornholm gælder det hele grundskolen, alle efterskoler og uddannelser.

Og flere afgangselever er stillet i udsigt, at de fra 15. marts kan komme i skole igen. Det glæder Esther Vyff, men hun mener, der mangler en plan for mellemtrinnet.

- Det, de stiller sig op og fremlægger, er egentlig en meget retfærdig plan for afgangseleverne. Først 15. marts og så 6. april.

- Men hvad med 5.-8. klasserne, de har ikke fået fremlagt nogen plan. Skal de så helt ud over den 6. april og længere hen, før de kan komme i skole? Der er klart nogle prioriteringsproblemer, mener jeg, der er helt forskruet i den her genåbningsplan.

Al genåbning af skolerne er dog betinget af test flere gange om ugen. For grundskolen er det en "kraftig opfordring" for elever over 12 år.

For ungdomsuddannelser er det et krav.

Ifølge Esther Vyff er testningen det mindste problem.

- Jeg er klar til 27 test om ugen, hvis det er det, der skal til, for at vi åbner op.

- For ungdomsuddannelserne siger man, at det er et krav at blive testet for at kunne komme tilbage. Det synes jeg egentlig også godt, man kunne sige på grundskoleniveau, siger hun.

