Undervisningen er blevet så anderledes, at adgangskravet til gymnasier må fjernes, mener organisationer.

Coronavirussets udbrud i Danmark har vendt op og ned på skoleelevers hverdag og undervisning, og derfor bør adgangskravene til gymnasiet fjernes i år.

Det mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Danske Skoleelever.

- Med usikkerheden og alt det kaos, der har været i den her tid, er der behov for, at eleverne kan være sikre på, at de kan komme videre i gymnasiet, siger formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Martin Mejlgaard i en pressemeddelelse.

Coronavirusset har i flere uger skabt nye rammer for eleverne på landets skoler. Eleverne blev sendt hjem i marts og har dermed også arbejdet hjemmefra i en lang periode. Det skal de fortsat indtil 10. maj.

Da statsminister Mette Frederiksen (S) mandag præsenterede genåbningsplanen for Danmark, stod det samtidig klart, at alle afsluttende eksaminer i folkeskolen er aflyst.

I stedet kommer elevernes seneste årskarakter til at gælde.

Og det er uretfærdigt, mener Danske Skolelevers formand, Thea Enevoldsen.

- Det er ikke fair og lige adgang til ungdomsuddannelse, når man ikke får muligheden for at forbedre sit standpunkt til eksaminerne.

- Vores skolegang skal påvirkes så lidt som muligt. Der er ingen, som skal afvises fra gymnasierne på grund af corona, siger Thea Enevoldsen i pressemeddelelsen.

