Den Digitale Prøvevagt skal modvirke eksamenssnyd i gymnasiet. Nu stejler tusinder af elever over programmet.

Undervisningsministeriets program til at modgå snyd ved skriftlige eksamener, Den Digitale Prøvevagt, møder stadigt voksende kritik fra gymnasieelever landet over.

Ministeriet agter at teste programmet, når de omkring 50.000 gymnasieelever skal til terminsprøver de kommende uger.

Det skal være med til at teste systemet og afdække eventuelle fejl, inden prøvevagten for alvor tages i brug til sommer.

Men indtil videre har 3600 personer tilkendegivet, at de vil nægte at installere Den Digitale Prøvevagt. Det har de gjort via en boykot-begivenhed på Facebook.

Kritikken går blandt andet på, at programmet bliver obligatorisk at installere til de skriftelige eksamener til sommer.

Samtidig er der ikke klarhed om, hvordan det overvåger deres computere:

- Den Digitale Prøvevagt er et brud på vores ret til privatliv, og er et symptom på afmagt fra politikerne.

- Vi elever står med et valg om enten at lade os overvåge i hoved og røv eller risikere vores uddannelse, står der i beskrivelsen på begivenheden med størst tilslutning.

Peter Kruse, medstifter af IT-sikkerhedsvirksomheden CSIS Security Group, siger til Fyens Stiftstidende, at den måde, Den Digitale Prøvevagt er sat sammen på, gør den sårbar over for hackerangreb.

- Nej, krypteringen er ikke forsvarlig. Man kan i princippet sætte en server op og få de samme rettigheder som dem, der skal overvåge snyd, siger han til avisen.

Det, mener han, åbner en potentiel "ladeport" til elevernes personlige oplysninger, hvis ikke de afinstallerer programmet efter hver overstået prøve.

I en fælles udtalelse understreger Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Erhvervsskolernes Elevorganisation og Landssammenslutningen af Handelsskoleelever ifølge Fyens Stiftstidende, at de ser Den Digitale Prøvevagt "som et tillidsbrud til eleverne, men vi anerkender samtidig, at det desværre er kommet for at blive".

Onsdag har Undervisningsministeriet sendt et brev til uddannelsesinstitutionerne for at tydeliggøre baggrunden for generalprøven.

I brevet gør ministeriet det klart, at det ikke er et krav, at eleverne aktiverer Den Digitale Prøvevagt før til sommereksamen 2019.

Hvis nogle elever ikke ønsker at være med i generalprøven, er der mulighed for, at den prøveansvarlige lader dem undlade at aktivere Den Digitale Prøvevagt.

/ritzau/