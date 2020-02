Onsdag fortalte Lyngby Handelsgymnasiums rektor til B.T., hvorfor hun har valgt at give 2.g-elev Katrine Fischer en advarsel og en sanktion for at udtale sig kritisk om sine medstuderende i medierne.

Men hvad mener skolens elever om hele sagen?

Ifølge næstformanden for elevrådet Andreas Holt Olesen står skolen blot på mål for deres mobbepolitik

»Hun får ikke begrænset sin ytringsfrihed for at sige, at skolen er dårlig. Det kunne jeg også sige. Jeg tror ikke, vores lærer eller rektor ville gøre noget mod det. Jeg tror, vores rektor passer på vores elever,« siger næstformanden og fortsætter:

»Hun har fået den her sanktion, fordi der var nogen, der følte sig identificeret.«

Men ikke alle elever på skolen mener, at Katrine Fischer burde have fået en advarsel og en sanktion for sine udtalelser.

I gymnasiets frokostpause møder B.T.s reporter flere af de unge studerende ude foran skolen. De har alle fulgt med i sagen, og selvom de gerne vil fortælle, hvad de mener om det hele, er der ingen af dem, der har lyst til at stå frem med navn.

En af dem, der har fulgt med, er en fra 2.g, der mener, det er ude af proportioner af skolen at give Katrine Fischer en advarsel.

»Man burde ikke få en skriftlig advarsel for at sige, at en elev er doven. Hun prøvede at holde hende anonym, men selv, hvis hun ikke gjorde - selv hvis hun skrev mail ud til hele skolen om, at den her elev var doven i den her opgave, så skulle hun ikke have en skriftlig advarsel for det,« siger han til B.T.

Så du synes faktisk, de begrænser Katrines Fischers ytringsfrihed?

»Ja, 100 procent. Jeg er ikke enig i det, hun skriver, men det er ligegyldigt. Hun skal stadig have lov til at ytre sin mening.«

Jeg kender min rektor godt nok til at vide, at man tydeligvis ikke må ytre sig med noget negativt om hende 2.g-elev på Lyngby Handelsgymnasium, der ønsker at være anonym

Hvorfor vil du ikke stå frem med navn?

»Jeg kender min rektor godt nok til at vide, at man tydeligvis ikke må ytre sig med noget negativt om hende.«

Så du er bange for at få samme behandling som Katrine Fischer?

»Ikke nødvendigvis samme behandling, men i hvert fald en negativ behandling.«

En gruppe på fem elever, tre piger og to drenge, træder ud af en bil foran gymnasiet efter at have hentet dagens frokostmenu på McDonalds.

De fortæller, at de ikke er enige i den holdning, Katrine Fischer giver udtryk for i sin klumme i Berlingske og senere i B.T.

»Det giver ikke nogen mening, at skolen har givet hende en skriftlig advarsel. Det er alt for meget. Hun har 100 procent lov til at sige, lige præcis hvad hun har lyst til,« siger den ene dreng, og hans veninde supplerer:

»Men på den her skole går man meget op i, at man ikke gider at være i rampelyset.«

Katrine Fischer modtog dette brev fra Lyngby Handelsgymnasium. Afgørelsen er sløret flere steder af hensyn til indblandede parter. Vis mere Katrine Fischer modtog dette brev fra Lyngby Handelsgymnasium. Afgørelsen er sløret flere steder af hensyn til indblandede parter.

Lige inden det ringer ind igen fra frokostpausen kommer en pige og en dreng gående ude foran skolen. De har også fulgt med i sagen.

»Jeg synes, det er godt, skolen griber ind, hvis der oprigtigt er noget med mobning. Men jeg synes ikke, man kan betegne det her som mobning, fordi hun hverken har nævnt navne eller noget,« siger pigen.

Vil I have sværere ved at ytre noget negativt om skolen nu?

»Hvis jeg stod med noget på hjerte, så ville jeg have sværere ved det, fordi nu ved man, hvad konsekvenserne kan være fra skolens side.«

Hvad tænker I om hele grundlaget for den her sag?

»Det hele handler 100 procent om skolens ry. Det tror jeg,« siger pigen, inden hendes ven bryder ind:

»De vil ikke have dårlig PR.«