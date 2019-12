Et flertal af lederne på gymnasier og erhvervsskoler støtter et forbud mod røg i skoletiden.

Erhvervsskolernes Elevorganisation bakker ikke op om et nationalt rygeforbud på ungdomsuddannelserne.

Det siger formand Anton Bay Hansen, efter at syv ud af ti ledere fra gymnasier og erhvervsuddannelser i en rundspørge udtrykker et ønske om røgfri skoletid.

- Vi vil ikke lovgive på det område, primært fordi en stor del af vores elever er voksne mennesker.

- Vi er på ingen måde interesserede i, at vores elever ryger, eller at de starter med at ryge, når de går på vores uddannelser. Men vi mener ikke, at et forbud er den rigtige vej at gå, siger Anton Bay Hansen.

Politiken refererer onsdag en telefonisk rundspørge til 345 ledere fra landets gymnasier og erhvervsskoler. Rundspørgen er foretaget af Kræftens Bekæmpelse.

Et flertal af lederne mener, at det skal være forbudt for både elever og ansatte at ryge både på og uden for skolernes område.

Men ifølge Anton Bay Hansen skal uddannelsesinstitutionerne i stedet forsøge at tilbyde andet socialt samvær som et alternativ til dem, der går ud og ryger.

- I en klasse af 20 er der måske 4, der ryger, og hvis man så som ny elev oplever, at skolen ikke rigtig har et fællesskab, så går man med rygerne, siger han.

Han tilføjer, at det kan friste flere til at begynde at ryge for at være en del af gruppen.

Derfor så Anton Bay Hansen gerne, at der blev gjort mere ud af eksempelvis at lave nogle indbydende sofa- eller caféområder indendørs, hvor eleverne kan være sammen om andet end rygning.

Samtidig mener han, at det kan blive svært for uddannelsesinstitutionerne at kontrollere erhvervsskoleeleverne. En stor del af tiden er eleverne i lære og befinder sig derfor ikke omkring skolen.

- Du kommer fra et rigtigt arbejde, hvor du er ude hele dagen - for eksempel som tømrerlærling - og så er du i skole i fem til ti uger, alt efter hvilken uddannelse, du går på, siger Anton Bay Hansen.

- Og hvad bliver konsekvensen så, hvis man stadigvæk ryger? Har du tænkt dig at smide folk ud af deres uddannelser, fordi de ryger?

Torsdag morgen mødes Folketingets sundhedsordførere hos sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Her skal de diskutere "røgfri skoletid" som en del af forhandlingerne om en tobakshandleplan, der skal sikre en røgfri generation af børn og unge i 2030.

/ritzau/