De i forvejen hårdt plagede gymnasieelever er fortsat ramt af corona.

Nu er endnu to gymaniser ramt af coronaudbrud. Denne gang er det gået ud over Faabog Gymnasium og Midtfyns Gymnasium. Det skriver Fyens.dk

Begge gymnasier fik torsdag besked om, at en elev var konstateret positiv med coronavirus. Det har ført til, at 24 elever og fire lærere fra Midtfyns Gymnaisum nu er sendt i isolation.

Rektor på Midtfyns Gymnasium Søren Hvarregaard oplyser, at der er tale om en klasse i 2.g.

Det er ellers første gang, at gymnasiet oplever en smittet med coronavirus.

»Det har vel nok været et spørgsmål om tid, før det skete, men eleverne har fulgt reglerne til punkt og prikke, og det er en stor del af forklaringen på, at vi ikke har oplevet det tidligere,« siger Søren Hvarregaard til Fyens Stiftstidende.

Fire tilfælde i Faaborg

På Faaborg Gymnasium er der tale om en smittet elev i 3.g, men det har ikke ført til hjemsendelse af nogen. Den elev, der er smittet, har nemlig været i selvisolation siden sidste uge, så han har ikke været på gymnasiet. Derfor er ingen blevet sendt hjem, forklarer rektor Jesper Hasager Jensen.

Inden for de seneste to og en halv uge har gymnasiet haft yderligere tre smittede – to i 3.g og en i 2.g.

Ud over de seneste fire smittetilfælde har gymnasiet haft et par stykker under nedlukningen og enkelte i april. Så alt i alt har Faaborg Gymnasium indtil nu været noget hårdere ramt af coronatilfælde end Midtfyns Gymnasium.

Frem til sommerferien skal eleverne fortsat teste sig selv to gange om ugen på gymnasiet.