Flere hundrede elever er sendt hjem i Herning, hvor der onsdag er fundet coronasmitte på kommunens største folkeskole, Lindbjergskolen.

Ifølge TVMidt/Vest er hundredvis af elever sendt hjem.

Det sker, fordi myndighederne frygter, at udbruddet skyldes en mutation.

Tre medarbejdere og 10 elever på anden årgang på skolen er indtil videre konstateret smitte med coronavirus.

»Vi har modtaget et brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at for at få inddæmmet smitten, så lukker skolen.«

Det siger skoleleder Erik Søgaard til tv-stationen.

Hele skolen er derfor omgående blevet lukket i en uge.

B.T. følger sagen...