En 2. klasse i Kolding kan næsten alle mærke konsekvenserne ved, at deres forældre stirrer ned i telefonerne i tide og utide. Derfor har de opsat seks simple regler for mobilbrug. Ekspert hylder tiltaget.

»Det er et fantastisk tiltag og peger på, at vi lever i en tid, hvor børn har en opdragende rolle, fordi forældrene bliver fanget af den teknologiske trylleformular,« siger Imran Rashid til B.T.

Han er speciallæge i almen medicin og forfatter til bogen ’Sluk!’.

Det er eleverne i 2. klasse på Fynslundskolen, som har udformet de seks regler, de ønsker deres forældre skal efterleve.

Elevernes opråb Elevernes opråb, som de opfordrer til bliver hængt på køleskabet, til deres forældre lyder: Vi, i 2. klasse, er trætte, lede og kede af, at I ofte er fraværende på grund af, at I har gang i jeres telefon. Derfor har vi i 2. klasse lavet en liste for, hvornår I bør lægge den fra jer. Når vi spiser Når jeg kommer hjem fra skole og en time frem Når jeg laver lektier Når vi ser film/tv i fællesskab Når jeg læser lektier Lige efter aftensmaden Kilde: JydskeVestkysten og DR.

Og mens Imran Rashid er glad for tiltaget, understreger han også, at meningen bag er ganske alvorlig.

»I virkeligheden er det her et opråb fra børnene, som mangler kontakt. Relationer med andre mennesker har kun værdi, når vi får noget ud af dem. I en familie kan det være nærhed, kærlighed og tryghed,« forklarer Imran Rashid og fortsætter:

»Når børnene laver det her opråb, så er det et tydeligt tegn på, at de mangler en eller flere af de her ting.«

Det er også noget, eleverne selv giver udtryk for, selvom deres formuleringer ikke er helt så kradse som Rashids.

Sådan slipper du telefonen Fjern farver fra skærmen og skru ned for lyset, så det bliver mindre interessant at tjekke telefonen. Fjern apps, der stjæler din opmærksomhed. Slå ligegyldige notifikationer fra. Brug 'forstyr ikke-funktionen, så din telefon ikke kalder på dig. Læg telefonen helt væk, når du er i selskab med andre mennesker. Vær bevidst om dit forbrug. Hvornår bruger du din telefon, og hvornår bruger den dig. Prioriter, hvem der skal have adgang til dig, så du ikke er tilgængelig for alle hele tiden. Husk, hver gang du tænder skærmen, risikerer du at slukke for nærværet. Kilde: Imran Rashids bog 'Sluk - kunsten at overleve i en digital verden’.

For eksempel oplevede eleven Smilla for nyligt, at hun ikke kunne komme i kontakt med sin far, da de lavede mad sammen.

»Mig og min far skulle lave guacamole til mexicanske pandekager. Jeg spurgte ham, om tre avocadoer var nok. Han sagde ikke noget,« fortæller Smilla til DR og fortsætter:

»Så spurgte jeg ham igen. Så sagde han 'hvad', fordi han sad med sin mobiltelefon, og det var meget irriterende.«

Smillas historie vækker genklang i det meste af klassen, og det er årsagen til, at opråbet denne gang kommer fra børnene selv.

Har din familie regler for brugen af mobiltelefon i hjemmet?

For det er ikke ualmindeligt, at pædagoger og lærere løfter pegefingeren overfor forældrene og påtaler deres overdrevne mobilbrug sammen med børnene.

Opråbet skal ifølge læreren bag, Hanne Holm Johansen, ses med et glimt i øjet, for mange af eleverne har allerede regler for mobiltelefoner derhjemme, men mor og far overholder dem alligevel ikke.

Derfor mener hun, at voksne har en opgave, hvis vi vil have nogle gode årgange, der ikke bare sidder hovedløst og kigger ned i deres mobiltelefon.

»Jeg spurgte børnene, om de ville være med til at gøre noget ved det, for det kan virke bedre, når det kommer fra børnene, end at vi fra skolen kommer med en løftet pegefinger,« siger matematiklæreren til JydskeVestkysten.

Gode råd til familien Det er ikke nemt at stoppe de dårlige vaner med telefonen. Imran Rashid har dog gode råd til, hvordan det kan lykkes. 1. Lav regler for familien. For at reglerne kan laves, skal familien først finde ud af, hvilken familie de er. Spørg hinanden: Hvad ville I savne, hvis far ikke var her? Hvad ville I savne, hvis mor eller hvert barn ikke var her? Det handler om at blive opmærksomme på, hvorfor I er en familie og ikke blot et kollektiv af personer, der bor sammen. 2. Kig på, hvad I gør i dag for at fremme de gode følelser. Hvis I mener, jeres familie for eksempel er nærværende, hvordan kommer det så til udtryk? Hvornår er I nærværende og hvordan? Og hvordan får I mere af det ind i hverdagen? 3. Hvordan husker I hinanden på at gøre det? Løsningerne kan være mange og skal tilpasses jeres familie. Det kan være skilte på dørene, en skål til telefoner i gangen eller et bord, man aldrig må sidde rundt om med sin telefon i hånden. Det er godt med synlige markører, så I hele tiden bliver mindet om jeres egne regler.

Hun håber, at forældrene vil se opråbet som en inspiration til debat og til at overveje deres brug af telefoner, når de er sammen med deres børn.

Netop refleksionen over, hvordan vi bruger telefonerne, er vigtig ifølge Imran Rashid.

»Når børnene samles om problemet og løsningen, så rejser det også spørgsmålet om, hvordan kulturen er opstået. Børnene har nogle fælles oplevelser og savner noget. Forældrene skal gå foran og må tage ansvar. Det er ikke børnenes opgave at opdrage, og de gør det kun fordi de ikke føler sig set,« siger han.

Han understreger, at børn i høj grad har brug for udelt opmærksomhed for at blive hele, sunde voksne mennesker.