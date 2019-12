Selvom det er mere end et par år siden, at handsker indiskutabelt var en del af beklædningen til en gallafest, har Virum Gymnasium valgt at genindføre dresscoden.

Når eleverne fredag aften danser lancier til årsfesten, skal de nemlig være iført et par handsker.

Og hvis eleverne ikke selv har et par handsker, der passer til anledningen, liggende, kan de få udleveret et par engangshandsker på gymnasiet, skriver TV 2 Lorry.

Det er frygten for fnat, der har fået ledelsen på Virum Gymnasium til at stille krav til elevernes påklædning.

Hvad er symptomerne på fnat, og hvordan smitter det? Symptomer på fnat: Fnat viser sig ved intens hudkløe, der forværres ved sengetid.

Kløen starter som regel to-seks uger efter, man er blevet smittet.

Hos personer, som tidligere har været smittet, kan kløen starte allerede en-tre dage efter smitte.

Fnat viser sig desuden som et udslæt med små væskefyldte, rødlige blærer på huden.

Hvis kløen står på i længere tid, kommer der ofte kradsningsmærker på huden typisk ved håndled. Smitte med fnatmider: Fnat er en ufarlig sygdom, der skyldes smitte med fnatmider, som overføres mellem mennesker ved længerevarende tæt hudkontakt.

Miden kan i sjældne tilfælde smitte via genstande fx håndklæder, sengetøj, tøj, sko, hovedtelefoner og stofmøbler.

Alle kan blive smittet med fnat, og smitte skyldes ikke mangelfuld personlig hygiejne. Hvis der er mistanke om fnat, bør du undersøges af en læge. Kilde: Sundhedsstyrelsen.dk

Kravet blev meldt ud i et internt brev til elever og forældre, skriver mediet, der viderebringer dele af skrivelsen:

'Ledelsen har i dag været rundt i alle klasser og orientere om dette (fnat, red.), og bedt alle danse med handsker til lanciers ved årsfesten i aften for at risikominimere eventuel smittefare.'

Kravet skal ses i lyset af, at der det seneste år har været flere fnatbølger landet over.

I efteråret stod det faktisk så skidt til, at apoteker landet over løb tør for behandlingstabletterne Stromectol.

Forebyggende tiltag mod fnat efter udbrud. Samtidigt med den medicinske behandling skal omgivelserne omkring personen med fnat saneres for fnatmider. Følgende forebyggende tiltag gælder for alle genstande, inkl. stofmøbler, brugt af personen, der har fnat, inden for den seneste uge: Støvsugning af senge og stofmøbler

Rengøring af værelse med almindelige rengøringsmidler

Vask af håndklæder, sengetøj og tøj ved 60 grader

Såfremt tøjet ikke kan vaskes ved 60 grader, bør det henstå urørt (fx i en plastikpose) i tre døgn ved min. 25 grader og lav luftfugtighed, eller en uge ved lavere temperaturer eller høj luftfugtighed. Denne fremgangsmåde kan også benyttes ved stofmøbler, madrasser, hovedtelefoner og lignende. Tætte kontakter til en person med fnat behøver ikke at udføre tøjvask og rengøring. Det er usikkert, hvor hurtigt fnatmider dør i almindelige frysere. Det anbefales derfor ikke at fryse genstande. Kilde: Sundhedsstyrelsen.dk

På omtrent samme tidspunkt udkom en ny rapport om netop fnat fra Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister.

Heri lød det, at der siden 2016 har været en firedobling i antallet af ambulante besøg på sygehusene, hvor fnat har været årsagen. I 2016 lå antallet af fnatrelaterede besøg på 520. I 2018 hed tallet 2000.

Trods stigningen mener overlæge ved Statens Serums Institut Brian Kristensen, at Virum Gymnasiums indførelse af handskekrav er meget drastisk.

»Handsker giver jo ikke 100 procent sikkerhed. Og nogle gange gør man lidt mere end at holde hånd,« siger han til TV 2 Lorry.