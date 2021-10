Stolene var tomme mandag på Viby Gymnasium, men det var ikke dem, det handlede om – men de fremtidige tomme stole.

»Tomme stole skader vores skole,« stod der på et par bannere.

Omkring 200 elever var stimlet sammen foran skolen med bannere og protester mod netop tomme klasselokaler.

4. oktober meddelte Børne- og Undervisningsministeriet nemlig, at der bliver indført elevstop på seks gymnasier landet over. Heriblandt Viby Gymnasium.

Det betyder, at der ikke vil starte en ny årgang efter sommerferien 2022.

»Vi er frustrerede og kede af det. Det er ikke fedt at gå på et totalt punkteret gymnasium med en eller anden spøgelsesårgang,« siger Anna Vinther Nielsen, der er elevrådsformand på Viby Gymnasium.

»Corona ødelægger det meste, politikerne ødelægger resten,« stod der på to skilte. Eleverne beskriver det nemlig som, at de endnu engang er blevet lukket ned. Foto: Privat Vis mere »Corona ødelægger det meste, politikerne ødelægger resten,« stod der på to skilte. Eleverne beskriver det nemlig som, at de endnu engang er blevet lukket ned. Foto: Privat

Hun går selv i 3. G, men frygter det særligt på sine medstuderende i 1. G og 2. Gs vegne.

»Hvem skal sidde i udvalg? Er der overhovedet nok til at få en musical op at stå? Det er jo ikke særlig fedt, at gå på et gymnasium, hvor der ikke kommer nogen, og vi bliver så socialt påvirket af det,« siger hun.

»Penge erstatter ikke elever,« står der derfor også på et andet skilt.

Viby Gynmnasium får nemlig et klækkeligt beløb i taxameterindtægter, selvom de ikke får nye elever. Det betyder, at 13 ekstra fuldtidsstillinger fortsat kan være ansat, på trods af at der bliver færre elever.

Omkring 200 elever var mødt op til strejke mandag. De planlægger ikke yderligere strejke umiddelbart. Vis mere Omkring 200 elever var mødt op til strejke mandag. De planlægger ikke yderligere strejke umiddelbart.

Men selv 139,3 millioner kroner kan altså ikke veje op for de elever, der vil blive savnet på næste årgang, mener formanden.

»Man kan jo kyle nok så mange penge efter et gymnasium, men det kan ikke hjælpe noget eller opveje det. Det er eleverne, der gør det fedt at gå i gymnasiet,« siger Anna Vinther Nielsen.

Hun forstår slet ikke, hvorfor Viby Gymnasium er en del af de skoler, der skal indføre elevstop. Hun forklarer nemlig, at gymnasiet har været i en god udvikling over de seneste to år og sagtens kunne have løst udfordringerne selv.

Synes du, det er en god idé med elevstop på Viby Gymnasium?

De håber, at de ved at stå lige der, kan sætte nogle tanker i gang.

»Vi håber, at vi kan råbe nogle politikere op. Det er selvfølgelig svært at ændre på, når der er en aftale - men jeg håber virkelig, de forstår, at det faktisk ikke giver mening her på Viby Gymnasium,« afslutter Anna Vinther Nielsen.