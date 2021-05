Elever var blevet skuffede, hvis studenterkørsel ikke blev tilladt. Nogle kommer dog i klemme, siger DGS.

Når gymnasieeleverne snart skal fejre, at de er færdige som studenter, er der givet grønt lys til den traditionsrige studenterkørsel og dimissionsfest.

Det viser retningslinjerne for sommerens afgangselever, som Børne- og Undervisningsministeriet torsdag har sendt ud.

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) er "rigtig glade for", at studenterkørsel også bliver tilladt i år. Det siger formand Ingrid Kjærgaard.

- Mange elever ville være blevet meget, meget skuffede, hvis det ikke var blevet tilladt. Det betyder rigtig meget. Det er særligt fordi, det har været en så mærkelig skolegang. De, der afslutter den nu, har brugt omkring halvdelen af den på corona, siger Ingrid Kjærgaard

- Vi er rigtig glade for, at der er kommet noget, der gør det muligt at fejre det i et stort omfang. Og det er en fest uanset hvad. At man nu kan få lov at køre studenterkørsel, få hue på med familien og holde dimission betyder bare meget, siger hun.

Der er dog også en del i retningslinjerne og anbefalingerne, der ærgrer DGS.

Eksempelvis må den studerende ikke have mere end fem gæster med, når huen skal sættes på, og dimissionsfester må ikke overskride 500 gæster.

Ingrid Kjærgaard siger, at nogle af de største skoler kan komme i klemme, fordi de eksempelvis har 500 elever på en årgang.

- Der er nogle, der kommer i klemme, med det her krav. Havde det været på 600, havde det været meget nemmere at administrere for skolerne, og man kender jo deltagerne, og det gør det væsentligt lettere at smitteopspore, siger hun.

Man ærgrer sig også over, at en afgangselev ikke må tage flere end fem gæster med, når huens skal sættes på.

- Det er ærgerligt, at det kun er fem personer. Særligt når det generelle forsamlingsforbud jo er væsentligt højere. Så kunne man godt have håbet, at det også betød noget her.

- Jeg tror, det betyder meget, at man overhovedet får lov til at få nogle med. Det var for nogle ikke muligt sidste år. Men det er klart, alle havde håbet på en studenterfejring uden restriktioner. Det bliver ikke tilfældet i år, siger Ingrid Kjærgaard.

