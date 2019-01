Meget tyder på, at en gennemgribende renovering af Sønder Otting Skole i Haderslev ikke har hjulpet på det dårlige indeklima.

For Haderslev Kommune bekræfter, at der igen er fundet skimmelsvamp og tegn på dårligt indeklima på Sønder Otting Skole.

Det skriver DR Syd.

Sidste år brugte Haderslev Kommune ti millioner kroner på at renovere skolens bygninger, og 8 millioner kroner på at genhuse skolens ældste elever.

Dele af skolen blev lukket ned på grund af massive problemer med skimmelsvamp, der gjorde både lærere og elever alvorligt syge.

Flere elever og lærere oplever igen symptomer på skimmelsvamp, som røde øjne, hoste, hovedpine og udslæt.

Kommunen afventer nye målinger, der kan vise, hvor stort omfanget af skimmelsvamp er denne gang, lyder det fra børn- og ungechef Rasmus Andreasen i Haderslev Kommune.

Formanden for børn- og familieudvalget Henrik Rønnow (S) var sammen med et enigt byråd med til at bevilge 18 millioner kroner til skolens udgifter. Det bekymrer ham, at flere igen oplever hoste og udslæt.

- Hvis det griber om sig, og flere bliver syge, er vi nødt til at handle hurtigt. Jeg vil ikke acceptere, at børn og lærere bliver syge på Sønder Otting Skole, siger Henrik Rønnow til DR Syd.

Haderslev Kommune afviser at flytte undervisningen tilbage til barakkerne, før målinger af skolens lokaler ligger klar. Når målingerne ligger klar, skal der laves en lægefaglig vurdering. Her skal en embedslæge eller anden fagperson vurdere, hvorvidt det er forsvarligt at opholde sig i lokalerne.

De nyeste målinger forventes at være klar torsdag.

Indtil da vil kommunen ikke gøre yderligere ved sagen, skriver DR Syd.