Drabet på 22-årige Mia Skadhauge Stevn har påvirket hele landet. Kærlige beskeder, optog og fortove fyldt med blomsterbuketter er bare nogle af de reaktioner, som den uhyggelige sag har fremkaldt.

Og nu er en sang så også kommet på listen over reaktioner. En række elever og to lærer fra Nørresundby Gymnasium har fortolket nummeret Blackbird, der oprindeligt er skrevet og sunget af The Beatles.

»Vi har lavet den, fordi det er forfærdeligt, det, der er sket med to så unge mennesker. Derfor ville vi gerne sende en tanke til de pårørende,« siger Olivia Holtebo Gregersen fra 2. X, som er en af eleverne bag sangen.

Fortolkningen er altså ikke kun en hyldest til ære for Mia, men også for 21-årige Oliver, der samme weekend som Mias forsvinden omkom i en formodet drukneulykke.

»Det er en smuk sang. Den passer godt til at tage afsked med nogen, man elsker. Når man synger, får man nogle følelser ud, som man ellers ikke kunne,« forklarer Olivia Holtebo Gregersen om sangvalget.

Olivia fortæller, at sagerne om Mia og Oliver de seneste dage har fyldt meget i tankerne og samtalerne hos eleverne på Nørresundby Gymnasium. Foto: Privatfoto Vis mere Olivia fortæller, at sagerne om Mia og Oliver de seneste dage har fyldt meget i tankerne og samtalerne hos eleverne på Nørresundby Gymnasium. Foto: Privatfoto

Gymnasieelven fortæller, at skolen for tiden laver en musical, der tager udgangspunkt i Beatles-sange, og derfra udviklede det sig så.

»Vi ville gerne sende en hilsen på en anden måde end bare med blomster,« siger hun, og fortæller at de to tragiske sager fylder meget hos eleverne.

»Det er klart, at det har igangsat tanker hos os unge mennesker. Det er jo vores virkelighed, at vi går i byen. Og virkeligheden er jo, at sådan noget kan ske. Man kan ikke undgå at snakke om det. Det er jo også en uforløst sag,« siger hun.

Olivia Holtebo Gregersen mener også, at specielt en af de to tragiske sager allerede har haft konkret indflydelse på både hendes egen og flere af vennernes adfærd:

»Vi havde en fest i fredags, hvor mange ikke tog med i byen, på grund af Mia sagen. Det har påvirket sådan, at jeg for eftertiden skal tænke mere over, hvordan jeg kommer hjem fra byen.«

Du kan høre en bid af Nørresundby Gymnasiums fortolkning af sangen Blackbird her.