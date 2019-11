Eleverne på Filmskolen er klar til at blokere deres uddannelse på ubestemt tid.

Det skriver eleverne i en pressemeddelelse, hvor de også takker for den støtte, de har fået af fremtrædende personer i filmbranchen.

Gennem længere tid har eleverne været utilfredse med rektor Vinca Wiedemanns planer om at gøre Filmskolen til en mere akademisk uddannelse.

15. november mødte skolens ansatte op til dette syn:

Elever fra filmskolen i København blokerer indgangen fredag den 15. november 2019 . Eleverne blokerer fredag morgen Den Danske Filmskole i København og nedlægger undervisningen.De kræver, at rektor Vinca Wiedemann bliver afsat.

Eleverne kræver Vinca Wiedemanns afgang, men rektoren selv sagde tirsdag, at hun ingen planer har om at forlade posten:

»Jeg er ansat af kulturministeren og ansat til at udføre det arbejde og de opgaver med at sikre skolens drift og udvikling. Det er min forpligtelse,« sagde hun.

Så nu forbereder eleverne sig på en længerevarende blokade.

'Vi har siden fredag nedsat flere forskellige arbejdsgrupper. Disse arbejdsgrupper har til formål, at vi som elever kan opretholde blokaden på ubestemt tid, og stadig have fokus på hvad der er vigtigst; vores uddannelse,' skriver eleverne i en udtalelse.

Elever fra filmskolen i København blokerer indgangen fredag den 15. november 2019 . Eleverne blokerer fredag morgen Den Danske Filmskole i København og nedlægger undervisningen.De kræver, at rektor Vinca Wiedemann bliver afsat.

Allerede 31. januar blev der udarbejdet en mistillidserklæring til Vinca Wiedemann, som 87 ud af skolens 96 elever underskrev.

Gnisten der fik konflikten til at bryde ud i lys lue var, at lederen af filmskolens dokumentarlinje, Arne Bro, blev sendt hjem. Årsagen til hans hjemsendelse er ikke kendt af offentligheden.

Mange fremtrædende personer i filmbranchen har siden valgt offentligt at udtrykke deres støtte til elevernes blokade.

Det sker blandt andet i en åben støtteerklæring, der er underskrevet af prominente navne som Jørgen Leth, Iben Hjejle, Piv Bernth, Niels Arden Oplev og Nikolaj Arcel.

Vinca Wiedemann. Rektor på filmskolen

Siden fredag har skolens ansatte - underviserne - ikke haft adgang til skolen, og derfor har eleverne heller ikke modtaget undervisning.

Det forsøger de nu at lave om på ved selv at arrangere undervisning.

'Vi er enormt overvældede og taknemmelige over den store opbakning, vi har fået fra branchen. Flere branchefolk har allerede været i kontakt med vores arbejdsgruppe for alternativ undervisning, og vi arbejder på hurtigst muligt at få stablet den alternative undervisning på benene,' skriver eleverne.

60-årige Vinca Wiedemann har været rektor på Filmskolen siden 2014.