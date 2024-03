Danmark fritager flere elever fra nationale test end andre. Det kan give misvisende billede af fagligt niveau.

Folkeskoleelevernes evne til at læse ser ud til at være dårligere, end undersøgelser viser.

Det skriver folkeskolen.dk.

Det skyldes, at Danmark fritager flere elever for at deltage i nationale test end mange andre europæiske lande.

Det siger lektor Simon Skov Fougt fra DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse) og forskningschef Andreas Rasch-Christensen fra VIA University College.

Dermed kan de nationale test ende med at give et forkert billede af elevernes reelle faglige niveau, vurderer de to forskere.

- Når der er så forholdsvis mange elever, som bliver fritaget, får vi typisk et bedre billede af niveauet, end der egentlig er, siger Simon Skov Fougt.

I 2022 blev 11,6 procent af eleverne ekskluderet i Danmark fra Pisa-undersøgelsen.

Det er markant flere elever end i de fleste andre lande. Kun krigsramte Ukraine fritog flere elever end Danmark for at deltage i den nationale test i 2022.

Pisa-undersøgelsen måler det faglige niveau i flere fag hos de 15-16 årige elever.

For Pirls-testen i 2021 var det 9,1 procent af eleverne, der ikke deltog.

Pirls-testen vurderer 4.-klasseelevers kompetence til blandt andet at læse, fortolke og være kildekritisk, når det gælder skønlitterære og informerende tekster.

Både Pisa- og Pirls-testen anbefaler, at man højst fritager 5 procent af eleverne fra de nationale test.

Kriterierne for at blive fritaget i Danmark er fysiske og sociale handicap, meget begrænset kendskab til det danske sprog eller tal- og ordblindhed.

Sidstnævnte vurderes til at være den største forklaring på den danske stigning i antallet af fritagne elever i Pisa- og Pirls- undersøgelserne.

I den nyeste Pirls-undersøgelse var omkring hver femte elev i 4.-klasse kategoriseret som en svag læser.

Men ifølge Simon Skov Fougt er det formodningen, at det nærmere er hver fjerde elev, når de fritagne elever tælles med.

Han vurderer, at andelen af læsesvage elever vil komme op på 30 procent i 2026.

/ritzau/