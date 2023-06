Kammeraterne til den student, der fredag kom slemt til skade, da han faldt ned fra en studentervogn, var mandag samlet på Espergærde Gymnasium.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Elevrådsformanden på Espergærde Gymnasium, Bertram August Munk oplyser, at ulykken har ramt gymnasiet som et chok.

»Hele skolen er påvirket af det, og vi håber alle på det bedste for ham. Det er forfærdeligt, og jeg tænker, at det er en hændelse, der kommer til at følge os resten af livet,« siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Lige nu arbejder Nordsjællands Politi på at finde ud af, hvordan ulykken kunne ske under studenterkørslen i fredags klokken 16, hvor den 20-årige student faldt ud af vognen.

Herefter blev han i al hast eskorteret til Rigshospitalet.

De resterende studenter blev efter ulykken kørt væk fra stedet i bus og hen til gymnasiet.

»På det tidspunkt er vi ikke lige i en situation, hvor vi er parate til at tage imod de unge i den tilstand, de faktisk er i. De er virkelig chokerede. Det er meget tydeligt, at de har brug for krisehjælp. Vi får tilkaldt to krisepsykologer via en hotline, vi har på gymnasiet, og de har så siden været sammen med de unge og de unges pårørende gennem hele aftenen,« sagde rektor Henrik Boberg Bæch i fredags til sn.dk.

Politiet har på nuværende tidspunkt ikke nogen kommentarer til efterforskningens udvikling eller årsagen til ulykken.

Studenten er fortsat indlagt på Rigshospitalet.