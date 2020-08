»Vi har sat krydser på fortovet, så vi er sikre på, at folk holder afstand. På et tidspunkt bliver vi nok nødt til at skulle afvise nogle folk, så vi ikke bliver for mange.«

Mandag eftermiddag har elever fra Aarhus' ungdomsuddannelser valgt at møde op på Rådhuspladsen for at demonstrere mod forlængelsen af den virtuelle undervisning, som er blevet forlænget på grund af de lokale coronavirusudbrud.

Til B.T. fortæller Clara Andrea Wennerstrøm Radl, der er lokal forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Region Østjylland, at der i øjeblikket er omkring 100 personer, der er mødt op på pladsen foran rådhuset.

For at være sikre på, at der bliver holdt godt med afstand, har de valgt at lave nogle krydser på vejen, forklarer hun.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Kommer der over 120 deltagere, vil nye fremmødte blive bedt om at forlade pladsen, skriver Ritzau.

»Der er rigtig god opbakning, og folk har mundbind på,« forklarer Clara Andrea Wennerstrøm Radl.

Aarhus Kommune har været hårdt ramt af coronavirus de seneste par uger, og det har ført til, at den virtuelle undervisning i gymnasierne er forlænget frem til starten af september.

Men det er mange af eleverne ikke tilfredse med.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

De mener i stedet, at der er blevet prioriteret forkert, når folk for eksempel må mødes på barer og drikke øl til klokken to om natten, men at man ikke må møde op i gymnasiet.

»Vi håber på, at vi kan få noget opmærksomhed på det her, så de forskellige sundhedsmyndigheder og politikere kan se, at vi faktisk er utilfredse, og at de måske reevaluere deres valg,« forklarer Clara Andrea Wennerstrøm Radl.

Tidligere har Peter Hove, der går i 3.g på Egaa Gymnasium og ligeledes er lokal forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Region Østjylland, forklaret, at beslutningen kan gå ud over både elevernes faglighed og trivsel:

»Vi frygter, det i sidste ende betyder, der er nogle, som falder fra og dropper ud. Det ville være det værste, der kan ske,« siger han.

Foto: Matthias A. Hjort og Oskar H. Piihl Vis mere Foto: Matthias A. Hjort og Oskar H. Piihl

Demonstrationen er et samarbejde mellem Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Erhvervsskoleelevernes Elevorganisation og de lokale elevråd.

Demonstrationen foregår fra klokken 15 til 18.