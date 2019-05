Fredag er det sidste skoledag for landets 9. klasser. En dag hvor afgangseleverne klæder sig ud og kaster med karameller.

En gruppe drenge på Vorrevangskolen i Aarhus gik dog tilsyneladende lidt for vidt med deres udklædning.

På et billede, der er delt på profilen 'andershemmingesendk,' kan man se seks drenge, der i dagens anledning har klædt sig ud som en scene fra en af de mange halshugningsvideoer, som er delt af Islamisk Stat.

Tre af drengene er klædt ud som krigere fra den ekstremistiske bevægelse, og de sidste tre er klædt ud som fanger. De er iført orange fangedragter, som er meget karakteristisk for Islamisk Stat.

Her kan du se billedet på profilen 'andershemmingsendk' Foto: Udklip fra Instagram Vis mere Her kan du se billedet på profilen 'andershemmingsendk' Foto: Udklip fra Instagram

Flere har givet udtryk for, at det er at gå over stregen, under billedet på det sociale medie Instagram.

'Havde det været mine børn, der havde klædt sig sådan ud, havde de fået en ordentlig røvfuld,' skriver Line Micheelsen.

'Billederne er temmelig usmaglige, skriver Signe Sehested.

'Det er da langt over grænsen, hvorfor vælger man at lægge den slags op?' skiver profilen mjai_jn.

Vi har talt med skolelederen, der virker både overrasket og chokeret, da B.T. fortæller ham om udklædningen.

»Det tager jeg stærkt afstand fra,« lyder det fra skoleleder Søren Skalkhøj Petersen.

Kort efter B.T. havde været i kontakt med skoleleder Søren Skalkhøj Petersen modtog Anders Hemmingsen, der står bag Instagram-profilen 'andershemmingesendk' en besked.

»Hej Anders, vil du venligst fjerne billedet fra sidste skoledag,« skriver Louis Graversen, der er ressourceperson på skolen.

»Det skaber kæmpe problemer på vores skole.«

Søren Skalkhøj Petersen fortæller, at de i fremtiden vil være opmærksomme på, at eleverne klæder sig sobert ud.

Så I vil lave en form for kodeks for udklædning?

»Det kan du være 100 procent sikker på,« svarer skolelederen.

Han understreger, at det ikke er et problem, de har oplevet før.

Efter B.T. gik ind i sagen er billedet blevet fjernet fra profilen 'andershemmingsendk.'

Desuden forsøger vi at få fat i de udklædte afgangselever og deres forældre.