En gruppe elever på Struer Statsgymnasium er blevet taget i at snyde til en skriftlig årsprøve.

Og denne gang er der ikke tale om noter på hånden eller misbrugt internetadgang. Nej, eleverne på første årgang på Struer Statsgymnasium gjorde brug af en hygiejnepose i forsøget på at snyde.

»Det sker til en skriftlig årsprøve, hvor vi tjekker toilettet i den ende, hvor prøven bliver afholdt. Det gør vi, fordi de jo ikke skal kunne gemme noget, da prøven er uden hjælpemidler, men alligevel er det altså lykkedes dem at gemme nogle noter,« siger Mads Brinkmann Pedersen, der er rektor på Struer Statsgymnasium, til B.T.

Fakta Ved du noget? Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til sebj@bt.dk eller skriv en besked til os på vores Facebook-side.

Elevernes forsøg på at snyde blev opdaget, da en af vagterne til prøven undrede sig over, hvor velbesøgt toilettet var:

»Der er flere, der går på toilettet under prøven, og det undrer vagterne, at eleverne er så tissetrængende. Da vagten så skal på toilettet undrer vedkommende sig over, at hygiejneposen ligger i skraldespanden, og da den så åbnes, kan vagten konstatere, at der ligger en seddel med formler på,« oplyser rektoren.

Fakta Eksamenssnyd i tal Undervisningsministeriet fik i 2017 analyseinstituttet Epinion til at udarbejde en undersøgelse om eksamenssnyd i de danske folkeskoler og gymnasier. Undersøgelsen viste blandt andet, at: 54 procent af alle censorer i folkeskolen har haft mistanke om snyd i forbindelse med en prøve

Censorerne fra folkeskolen mistænker især 'plagiat fra eksisterende kilde, fx Wikipedia' som metode til snyd

Censorerne fra folkeskolen vurderer, at 52 procent bevidst snyder, mens 48 procent ubevidst snyder



33 procent af alle censorer i gymnasiet har haft mistanke om snyd i forbindelse med en prøve

Censorerne fra gymnasiet mistænker især 'plagiat fra eksisterende kilde, fx Wikipedia' som metode til snyd

Censorerne fra gymnasiet vurderer, at 56 procent bevidst snyder, mens 44 procent ubevidst snyder Kilde: Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet foretog også en undersøgelse i 2017, hvori skoleåret 2015/2016 blev undersøgt for snyd på skoler med gymnasiale uddannelser. Det viste sig, at der i alt var 118 forsøg på snyd, og at eleverne havde snydt ved hjælp af følgende fire metoder: 66 procent: Den netforbindelse, som skolen har stillet til rådighed under prøven

16 procent: Mobiltelefonen brugt som netforbindelse eller som kommunikationsmiddel

16 procent: Materialer eller programmer lagret på egen PC

2 procent: Fysisk udveksling (f.eks. Tegn/hvisken, udveksling af papir, USB-nøgler osv.) Kilde: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Heldigvis blev forsøget på snyd opdaget i tide, men Mads Brinkmann Pedersen tager sagen meget seriøst og vil fremover tage flere forbehold, når eleverne er til årsprøver eller eksaminer.

»Vi har snakket med eleverne som en gruppe og fortalt dem, at det er uacceptabelt. Jeg er ikke tilfreds med, at der er nogle elever, der prøver at snyde os. Og så skal vi måske tjekke de toiletter løbende i stedet for kun om morgenen, så vi lærer jo også af det her,« siger Mads Brinkmann Pedersen.

Tilbage i marts 2018 opdagede Fredericia Gymnasium også en stor håndfuld elever i at snyde til en prøve. Her gymnasiet installeret et program på skolens computere, der kan overvåge elevernes aktivitet under prøverne, og det havde altså vist, at ti elever havde tilgået en internetside, der ikke var tilladt.