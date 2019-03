Elever fra hele landet planlægger at boykotte terminsprøver på torsdag i protest mod et computerprogram, der overvåger, om eleverne snyder.

Eleverne på de gymnasiale uddannelser er blevet pålagt at installere Undervisningsministeriets middel mod eksamenssnyd, Den Digitale Prøvevagt, på deres computere, men det vil 1.200 elever ikke finde sig i.

Det har de tilkendegivet på en Facebook-side, hvor opfordringen til boykot er orkestreret.

‘Udover at det er etisk forkert, og dybt krænkende at opstille et sådan krav uden vores samtykke, er det også trist, at der fra ministeriets side ikke er mere tillid til ungdommen, som uomtvisteligt er landets fremtid,’ står der på Facebook-siden.

Ifølge Fyens Stiftstidende er der elever fra Odense Tekniske Gymnasium, som vil følge boykottet. Mindst 50 af eleverne nægter simpelthen at følge kravet om at installere computerprogrammet.

Overvågningen fungerer ved, at at programmet løbende tager skærmbilleder af elevernes computere og registrerer de hjemmesider og programmer, eleverne anvender.

Desuden husker programmet alle tryk på tastaturet.

Oscar Schack Madsen går i 3. g på Odense Tekniske Gymnasium og er blandt de personer, der administrerer Facebook-siden med opfordring til boykottet.

Han forklarer, hvad der i hans øjne er galt med programmet.

»Der kan ligge personfølsomme oplysninger på computeren, det kan også poppe op i mails og beskeder undervejs, og når vi skal indtaste NemID for at aflevere eksamensopgaven, kan både brugernavn og kode blive lagret. Det her er udtryk for mistillid fra politikerne, og det er altså kun en promille af eleverne, man har formodning om har snydt,« siger han til mediet.

Oscar Schack Madsen har tænkt sig at møde op uden at have installeret ‘Den Digitale Prøvevagt’ for at se, om han så bliver smidt hjem og dumper prøven.

Rektoren på skolen fortæller, at han dog ikke har planer om at sende elever hjem fra torsdagens terminsprøve, hvis de nægter at installere Den Digitale Prøvevagt. For det er foreløbig kun en test af programmet, inden det bliver et lovkrav til sommerens eksamener, lyder det.