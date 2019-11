Eleverne blokerer fredag morgen Den Danske Filmskole i København og nedlægger undervisningen. De kræver, at rektor Vinca Wiedemann bliver afsat.

Baggrunden er en langvarig konflikt mellem rektoren og eleverne, som er blusset op igen.

Det er sket efter at den mangeårige leder af filmskolens dokumentarlinje Arne Bro torsdag blev bortvist.

Ifølge Filmmagasinet Ekko blev han også frataget sin mobil og sine nøgler.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

'Vi blokerer fra i dag skolen i kampen for at få rektor afsat,' skriver Den Danske Filmskoles elever i en pressemeddelelse, der er lagt på Facebook-siden Oplysningsgruppen.

Ifølge pressemeddelelsen mener hele 84,44 procent af eleverne, at Vinca Wiedemann skal afsættes.

Eleverne er dybt utilfredse med Vinca Wiedemanns ledelsesstil.

Det førte allerede i januar til en mistillidserklæring mod rektoren.

Dengang var det Vinca Wiedemanns ønske om at gøre Den Danske Filmskole til bachelor- og kandidatuddannelse i stil med de danske universiteter, der fik eleverne på barrikaderne.

Trods modstanden fra de studerende har rektoren gennemført dele af en ny studieordning.

'Set i lyset af vores mistillidserklæring i januar 2019 og den nuværende situation føler vi os derfor nødsaget til tage drastiske midler i brug for at redde den skole, vi elsker. Vi er ikke imod at forny Filmskolen, men vi vil ikke være med til at afvikle den,' skriver eleverne i pressemeddelelsen.

Bortvisningen af Arne Bro har igen fået debatten om Vinca Wiedemanns rolle som rektor til at blusse op.

'Vi anerkender, at bortvisningen af Arne Bro er en personalesag, og at proceduren omkring det bør respekteres. Bortvisningen har imidlertid ført til endnu en debat om rektor Vinca Wiedemanns ledelsestil og den udvikling, skolen er på vej imod, idet Arne Bro i særdeleshed repræsenterer den kunstneriske integritet, som vi mener er helt essentiel for Filmskolen,' lyder det videre i pressemeddelelsen.

Den Danske Filmskoles elever inviterer interesserede til stormøde klokken 16 i dag.

Opdateres...