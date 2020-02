Terminsprøver er nok ikke ligefrem noget, der vækker den helt store begejstring hos elever i gymnasiet.

En elev på Aurehøj Gymnasium gik dog langt over grænsen, for at undgå at møde op, da det blev hans tur til eksaminer torsdag morgen.

I en facebookgruppe for elever på Aurehøj Gymnasium lavede den pågældene elev et opslag, der fik gruppens administrator til at slå alarm til politiet.

Eleven havde skrevet - hvad Nordsjællands Politi betegner som - en 'advarsel' mod at møde op på gymnasiet torsdag morgen.

Selvom Nordsjællands Politi ikke vurderede, at der var tale om en reel trussel mod gymnasiet, mødte de alligevel talstærkt op på gymnasiet med flere patruljer.

Desuden blev redningsberedskabet orienteret og stod stand-by, hvis der skulle blive brug for dem, oplyser Nordsjællands Politi.

'Advarslen' viste sig heldigvis ikke at have noget på sig, og eleven, der stod bag den, forklarede til politiet, at det havde været en joke.

'Til det er der kun at sige, at det var en ualmindelig dårlig joke, og at sådan en opførsel får karakteren -3,' skriver Nordsjællands Politi.