En elev fra 9. klasse stopper på Oure Efterskole, fordi eleven »har følt sig udsat for mobning og racisme«.

Det oplyser skolen selv på sin hjemmeside.

»Vi har været igennem et længere afklarende forløb med de involverede elever og forældre og har været fast besluttet på at løse konflikten her på skolen. Vi har i mere end 30 år arbejdet med pædagogiske konflikter og har så vidt muligt prioriteret at løse konflikterne på skolen i samarbejde med forældre og elever. I denne sag har det ikke været muligt, og det er vi meget kede af,« fremgår det i en udtalelse om sagen.

Oure Efterskole er grundlagt i 1987 og ligger i den sydøstlige del af Fyn, ikke langt fra Svendborg. Komplekset omfatter også et kostgymnasium og en højskole, og ifølge skolens hjemmeside er det dermed Danmarks største kostskolemiljø.

I forbindelse med sagen om 9.-klasseseleven lyder det videre, at skolen tager afstand fra mobning og racisme og er »kede af at sige farvel« til eleven.

»Der er altid to sider af samme sag, og vi har gjort vores bedste for at høre begge sider og har taget denne sag meget alvorligt. Vi beklager meget, hvis nogle af de involverede ikke har følt dette,« skriver skolen også.

Afslutningsvist lyder det fra skolen, at man af hensyn tavshedspligt og de involverede parter ikke vil komme med yderligere offentlige udsagn.