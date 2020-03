Flere steder er elever sendt hjem fra skole på grund af corona-frygt.

Det skaber bekymring blandt forældrene.

Men det er ikke så meget smittefaren i forhold til børnene eller dem selv, der giver anledning til bekymring. Det fortæller Charlotte Brüchmann, der er skoleleder på Vedbæk Skole.

»Jeg fornemmer ikke, man er bange for selv at blive smittet, men mere at smitte de svage i samfundet. Man kan jo have bedsteforældre og nogle gange forældre og søskende, der er alvorligt syge«.

Forældre til børn på Vedbæk Skole blev bekymrede, da en elev blev sat i karantæne på grund af coronavirus op til weekenden. Foto: Google Streetview

Hun måtte op til weekenden sende fodboldspilleren Peter Madsens søn hjem. Flere i familien inklusive den tidligere Brøndby-bomber har nemlig fået konstateret coronavirus.

Charlotte Brüchmann fortæller, at hun har fået opringninger og mails fra bekymrede forældre.

»Sådan var det også inden, men det er sådan en generel tilstand lige nu i Danmark. Bekymringen går på, om der er smittefare. Om man får inddæmmet sygdommen«.

Som B.T. fortalte lørdag har fodboldspilleren Peter Madsen fået konstateret coronavirus. Det samme gælder hans svigerforældre. Hans kone og børn har dog ikke coronavirus.

Selvom sønnen, der går i udskolingen på Vedbæk Skole, er han i karantæne i 14 dage selvom han ikke er smittet.

Og eksemplet er ikke enestående. Flere steder i landet har skoler og gymnasier måttet reagere på coronafaren.

Blandt andet måtte skoleleder ved Byskolen i Nakskov, Betina Siegvardsen, fredag fortælle, at to af skolens elever var sat i karantæne efter at have været i kontakt med en person, der er smittet med coronavirus.

Elever på Videbæk Skole kom torsdag aften hjem med symptomer, der vakte mistanke om coronasmitte.

Tidligere fodboldspiller Peter Madsen fotograferet i Vedbæk. Foto: Simon Læssøe

Gymnasiet Odense Katedralskole måtte under en studierejse til Berlin teste en elev for coronavirus og anbringe vedkommende i karantæne.

Ud fra mediedækningen har der været flere tilfælde end de nævnte.

Alle test har dog efterfølgende været negative med undtagelse af en elev fra Rysensteen Gymnasium, der blev testet positiv efter en skiferie i Italien i uge 7.

På Vedbæk Skole har man taget nogle ekstra forholdsregler efter, at eleven er sendt i karantæne.

Dette patientudstyr står klar på Hvidovre Hospital, når patienter med coronavirus kommer ind. Foto: Ida Marie Odgaard

»Vi har bedt rengøringen om at gøre noget ekstra, afspritte alle dørhåndtag, og så har vi fået fat i en masse håndsprit, der vil være tilgængelige i klasserne og på lærerværelset,« siger Charlotte Brüchmann og tilføjer:

»Det er en også balance, for det handler også om ikke at skabe panik på skolen, og vi følger de vejledninger, der er gældende for en fælles indsats i Danmark«.

Ifølge de seneste tal søndag eftermiddag er der p.t. 35 smittede med coronavirus i Danmark.

Fredag eftermiddag præsenterede statsminister Mette Frederiksen (S) de danske myndigheders tiltag for at inddæmme coronavirus i Danmark.

Myndighederne opfordrer til, at alle arrangementer med over 1.000 mennesker bliver aflyst.

Derudover bør kram, kys og håndtryk så vidt muligt undgås, anbefaler myndighederne. Foreløbig gælder anbefalingerne indtil udgangen af marts.

På verdensplan har dødstallet forårsaget af coronavirus i skrivende stund passeret 3600.