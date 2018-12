Terrorekspert Magnus Ranstorp, der er forskningsleder på Försvarshögskolan i Stockholm, mener, at en underretning om mulig radikalisering en elev på Roskilde Katedralskole er alvorlig.

Han kan ikke udtale sig om den konkrete sag, men han siger:

»Generelt er der i den slags underretninger typisk indikationer på eksempelvis sympati for militant islamisme.«

Terrorekspert Magnus Ranstorp mener, at en underretning for radikalisering er alvorlig. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Terrorekspert Magnus Ranstorp mener, at en underretning for radikalisering er alvorlig. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Som B.T. kunne fortælle tidligere fredag, så er en af de syv elever, der den 3. december blev smidt ud af Roskilde Katedralskole for medvirken i det, som skolen opfatter som en voldsvideo, blevet underrettet til kommunen for mulig radikalisering. I videoen får en 16-årig dreng tæsk af syv andre elever.

»Vi er særligt bekymret for X (navn undtaget, red.) fordi der ikke er nogen far i familien. Han har gået på muslimsk friskole. Han har i forløbet virket helt uinteresseret i at indgå i dialog om problematikken. Han virker 'slukket', ligeglad. Vi er stærkt bekymret for, at han kan lade sig hverve til radikalisering,« står der i Roskilde Katedralskoles underretning til kommunen.

Skolen vil ikke udtale sig om sagen.

Magnus Ranstorp har blandt andet arbejdet med radikalisering for Københavns Kommune, og selvom han ikke kender den konkrete sag, siger han, at det vil være usædvanligt, hvis det eneste grundlag er, at eleven ‘er ligeglad’ og ‘uinteresseret i dialog’.

»Der skal mere til end nedtrykthed eller, at han er indelukket, til at man vurderer, at en person er i risiko for at blive radikaliseret,« siger Magnus Ranstorp.

Eleven, som går i 1.g, har blandt andet gået på en muslimsk friskole, og moderen til eleven, Mirvat, forstår ikke underretningen.

Roskilde Katedralskole ligger på Holbækvej i Roskilde. Foto: Google Maps Vis mere Roskilde Katedralskole ligger på Holbækvej i Roskilde. Foto: Google Maps

»Alle i familien arbejder og har uddannelser. Og min søn er ikke typen, der beder fem gange om dagen, og han har aldrig talt om religion i skolen. Jeg synes, det er en stor overreaktion. Vi ved ingenting om terror,« siger hun.

I underretningerne - som er sendt til henholdsvis Roskilde Kommune og Høje Taastrup Kommune - fremgår det desuden, at Roskilde Katedralskole frygter, at flere af drengene er i fare for ende i bandekriminalitet.