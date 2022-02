Tirsdag blev alle elever fra Herlev Gymnasium og HF sendt hjem.

Den beslutning tog skolen efter en sag, hvor en elev optog og delte en video på TikTok af en lærer, der skældte ud.

Det er alvorligt, ulovligt, og der vil komme sanktioner.

Sådan lyder budskabet fra Jan Vistisen, der er rektor på Herlev Gymnasium og HF.

»Det er meget alvorligt, både fordi det er et brud på vores interne studie/ordensregler – og fordi det faktisk også er ulovligt i henhold til straffeloven. I det konkrete tilfælde vil der selvfølgelig internt være forskellige sanktioner – indkaldelse af forældre til samtale, midlertidig udelukkelse fra undervisningen eller total bortvisning, men nok så vigtigt er det for os som skole, at alle elever forstår alvoren i sagen. Alle har et ansvar.«

Sådan lyder det i en mail, som Jan Vistisen har sendt ud til skolens elever, efter en elev fra 1. HF optog video af en lærer, der skældte vedkommende ud.

Efterfølgende blev videoen delt på TikTok, hvor den er gået viralt.

Det skriver Herlev Bladet, som desuden er blevet bekendt med, at alle eleverne blev sendt hjem tirsdag klokken 12.20 efter tredje modul.

Uberettiget fotografering Hvis du fisker en telefon op af tasken i omklædningsrummet eller på anden vis sniger dig til at tage billeder af andre i intime eller private situationer, uden de ved det, gør du noget ulovligt. Så har du nemlig ikke fået samtykke til at tage billedet eller filme. Loven gælder, uanset hvor gamle personerne, du filmer eller fotograferer, er. Ifølge straffelovens paragraf 264a kan du blive straffet med bøde eller fængsel indtil 6 måneder, hvis du fotograferer en person, som befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted. Et 'frit tilgængeligt sted' betyder et sted, hvor alle og enhver kan skaffe sig adgang til at komme hen – for eksempel en gågade, en strand eller en parkeringsplads foran et supermarked. Et 'ikke frit tilgængeligt sted' er et sted, hvor ikke alle kan få lov at komme ind, for eksempel et privat hjem, et toilet, en skole, et omklædningsrum eller en privatfest i et hjem. Kilde: Digitalt ansvar.

En beslutning man tog på skolen, efter lærerne havde holdt et fagligt møde om sagen.

B.T. har kontaktet rektor, Jan Vistisen, tillidsrepræsentant for lærerne, Carl Gunner Fuglsang-Damgaard og elevrådet på Herlev Gymnasium & HF, men ingen af dem er vendt retur på vores henvendelse.