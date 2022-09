Lyt til artiklen

Det gik helt galt, da en gruppe drenge fra 9. klasse i et frikvarter legede en leg om at holde vejret. For en af dem endte med at miste bevidstheden.

Nu advarer skolen mod legen, som kan føre til alvorlige konsekvenser.

Det skriver TV 2.

Hændelsen, hvor drengen besvimede, fandt sted torsdag i sidste uge på Højdevangens Skole på Amager, og efterfølgende har skolen sendt en advarsel om legen ud til forældrene til eleverne på 9. årgang.

Til TV 2 fortæller skoleleder på Højdevangens Skole, Tobias Malmgren, at det forlyder, at der kan være tale om en leg, der er blevet set på TikTok. Det er dog ikke noget, der med sikkerhed kan slås fast på nuværende tidspunkt, forklarer han.

I brevet opfordrer skolen forældrene til at tage en snak med deres børn om legen, som kan få alvorlige konsekvenser. Som det fik for den 12-årige britiske dreng Archie Battersbee, som tilbage i april blev fundet bevidstløs i sit hjem af sin mor.

Han havde mærker om halsen, der indikerede, at han havde haft en ledning viklet om halsen, og det formodes, at han ligeledes kan have prøvet at deltage i en udfordring på sociale medier, hvor det gælder om at holde vejret, indtil man besvimer.

Siden blev han erklæret hjernedød – og i august blev der slukket for hans respirator.

Højdevangens Skole nævner også den tragiske sag om Archie i brevet til forældrene.

»At besvime kan føre til hjernerystelse og alvorlige skader og i yderste konsekvens en situation, der kan ende rigtig grimt,« lyder det ifølge TV 2 i brevet.

Den elev, der endte med at besvime under legen i sidste uge, slog hovedet, da det skete, men han har det ifølge mediet godt igen.