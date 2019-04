Fire cirkuselefanter er på vej på pension fra Cirkus Arena, men inden de får fribillet, er de sat på pause i et politisk spil.

De blev pensionerede fra Cirkus-hverdagen i efteråret, og siden har de haft hovedet mod jernlåge og halmstrøelse.

Det skriver TV 2 Øst. De fire elefanter er i karantæne og må derfor hverken optræde eller flyttes.

Sidste år indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet en aftale, der betød, at vilde dyr forbydes i cirkusmanegen. I den forbindelse blev der afsat syv millioner kroner på finansloven for 2019 til at håndtere de vilde dyr ordentligt.

Cirkus Arenas elefant Tonga fyldte 27 år mandag 15. april 2013, dengang fejrede man dagen med kæmpekage til fødselaren og byens børn var inviteret til at overvære festlighederne Foto: Kim Haugaard Vis mere Cirkus Arenas elefant Tonga fyldte 27 år mandag 15. april 2013, dengang fejrede man dagen med kæmpekage til fødselaren og byens børn var inviteret til at overvære festlighederne Foto: Kim Haugaard

Derfor blev 2018 sidste sæson, hvor Cirkus Arena havde tre optrædende elefanter som en del af deres show, og en sidste fjerde der i forvejen skulle på pension.

Men nu haster beslutningen om, hvem der skal overtage elefanterne.

'Nu har de en kedelig hverdag. De står på ventetid. Jeg er ked af det jo, og det tror jeg også, elefanterne er. Vi har haft vintercirkus hernede i vinterferien, og der var der forestillinger herinde, men elefanterne måtte ikke komme ind og deltage i showet på grund af det karantæneområde, de befinder sig i,« siger Benny Berdino, der er direktør i Cirkus Arena til mediet.

Opgaven med at overtage de fire cirkuselefanter skal ligesom alle andre offentlige opgaver i udbud, har dyrevelfærdsordfører for Dansk Folkeparti, Karina Due, tidligere fortalt til TV Øst.

Cirkus Arenas elefant Tonga fyldte 27 år mandag 15. april 2013, og elefantens fødselsdag blev fejret med kæmpekage til fødselaren og byens børn var inviteret til at overvære festlighederne Foto: Kim Haugaard Vis mere Cirkus Arenas elefant Tonga fyldte 27 år mandag 15. april 2013, og elefantens fødselsdag blev fejret med kæmpekage til fødselaren og byens børn var inviteret til at overvære festlighederne Foto: Kim Haugaard

Knuthenborg Safaripark er ifølge TV2 Øst interesserede i at huse de store dyr. Men stridens kerne er angiveligt prisen på elefanterne og kompensation for de tab, som cirkusset får på grund af den politiske beslutning om at stramme reglerne for vilde dyr i cirkusser.

Cirka Arena vil nemlig gerne have økonomisk kompensation fra Christansborg, fordi virksomheden har investeret mange millioner af kroner i anlæg til elefanterne.

Når lovgiverne forbyder brugen af elefanter, mener cirkusset, det må være rimeligt, at noget kompensation følger med.

Som reglerne er nu, er der en overgangsperiode på fem år, så indtil videre har elefanterne udsigt til en cirkussæson i stalden, og Cirkua Arena har udsigt til en regning på 4000 kroner per elefant om dagen til foder, vand og pleje.