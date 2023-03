Lyt til artiklen

Man suser afsted til arbejde, og bakkerne tages i Vingegaard-tempo.

Danskerne har for alvor taget elcyklerne til sig. Næsten hver fjerde solgte cykel i Danmark i 2022 havde en elmotor, og på sigt kan elcyklen overhale den almindelige cykel med rugbrødsmotor og rå pedalkraft som danskernes foretrukne cykelmodel.

Det konkluderer Vejdirektorat på baggrund af ny rapport har Det Nationale Videncenter for Cykelfremme, der hører under Vejdirektoratet.

Hos Cyklistforbundet siger landsformand Jens Peter Hansen, at elcyklen ‘er en gamechanger', når det kommer til at få flere til at cykle.

Jens Peter Hansen siger videre, at sundhedseffekten er større på en elcykel end på en uden elmotor.

»Du cykler oftere, længere og hurtigere, så du ender faktisk med at få mere motion,« siger han til Ritzau.

Men det er ikke korrekt, at sundhedseffekten er større for elcyklister end for almindelige cyklister, lyder det fra Lars Bo Andersen, professor i idræt ved Western Norway University.

I oktober sidste år udgav han en videnskabelig, fagfællebedømt artikel om netop elcyklers sundhedseffekt.

Er elcykler gode eller dårlige for folkesundheden? Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Er elcykler gode eller dårlige for folkesundheden? Foto: Mads Claus Rasmussen

Artiklen, der er en såkaldt metaanalyse, gennemgik alle tilgængelige studier af elcyklers sundhedseffekt, og konklusionen var klar:

Elcykler er ikke bedre for den enkeltes sundhed målt på parametre som iltoptagelse, blodtryk og vægt end den konventionelle cykel med rugbrødsmotor.

»Det er ganske enkelt ikke rigtigt, det landsformanden for Cyklistforbundet siger. Der er ingen videnskabelig evidens for det, han siger,« siger Lars Bo Andersen og tilføjer:

»Når man sammenligner sundhedseffekten af at køre på elcykel direkte med at køre på almindelig cykel, er der ingen signifikant forskel på de to grupper.«

Flere studier viser ganske vist, at elcyklister kører længere ture og hyppigere end konventionelle cyklister. Det taler umiddelbart for, at de skulle opnå en større sundhedseffekt.

Men de anstrenger sig formentlig så meget mindre end cyklister, der kun kommer frem ved hjælp af deres rugbrødsmotor, at sundhedseffekten udlignes af den grund.

»Men man ved faktisk ikke med sikkerhed, om de to ting udligner hinanden,« siger Lars Bo Andersen.

Lars Bo Andersen er dog med sin mangeårige erfaring overbevist om, at fremtidige studier vil vise, at sundhedsgevinsten ved at køre med rugbrødsmotor er større end sundhedseffekten ved at køre på elcykel – også selv om elcyklister gennemsnitligt kører længere og hyppigere.

»Jeg er ret overbevist om, at sundhedseffekten ved at køre på konventionel cykel frem for elcykel vil vise sig at være lidt større,« siger Lars Bo Andersen.

Men sammenligner man en sofakartoffel med en elcyklist, er der masser af sundhedsgevinster af hente ved at lette sig fra sofaen og tage elcyklen på arbejde frem for bilen.

»Det er der ingen tvivl om, men hvis elcyklerne erstatter almindelige cykler, vil man ikke få nogen positiv effekt på folkesundheden,« siger Lars Bo Andersen.

Næsten halvdelen af de danske elcykelbrugere oplyser i den nye rapport fra Det Nationale Videncenter for Cykelfremme, at elcyklen har erstattet bilen helt eller delvist.

Men elcyklen har samtidig erstattet ture med den almindelige cykel for cirka halvdelen af brugerne. Og for cirka en femtedel har elcyklen erstattet kollektiv transport og gang.

Formand for cyklistforbundet Jens Peter Hansen erkender, at han ikke har videnskabeligt belæg for at sige, at det for den enkelte er sundere at tage elcyklen end den almindelige cykel.

Det er et ræsonnement, siger han, han har gjort sig ud fra en antagelse om, at elcyklisternes hyppigere og længere ture mere end opvejer de negative effekter ved at skifte rugbrødsmotoren ud med en elmotor.

Elcyklernes samlede effekt på folkesundheden kendes endnu ikke. Det er gynger og karruseller, erkender formand for cyklistforbundet Jens Peter Hansen.

»Men jeg vil vurdere, at sundhedsgevinsten for samfundet ved at flytte inaktive over på elcyklen mere end opvejer det, man som samfund taber ved, at nogle skifter den traditionelle cykel ud med en elcykel.«