Busselskabet Movia indsætter 48 elbusser i København søndag. Det er et led i stort skridt mod CO2-reducering.

Fra søndag vil betydeligt færre busser i København larme og udlede store mængder CO2, når blandt andre transportminister Benny Engelbrecht (S) søndag er med til at indvie 48 nye elbusser i hovedstadsområdet.

Flåden af elbusser erstatter dieselbusserne, og ifølge busselskabet Movia, der står for driften, mindsker det den årlige CO2-udledning fra busserne i København og Frederiksberg med 4300 tons. Det svarer til 22 procent af det nuværende.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) ser det som et godt skridt mod, at buskørslen i Danmark i løbet af de næste år bliver helt grøn.

- Det er et rigtig godt skridt. 11 procent af busserne i landet vil køre på andet end diesel inden udgangen af 2019, siger Benny Engelbrecht.

I den netop færdigforhandlede finanslov for 2020 blev partierne enige om at afsætte 75 millioner kroner til blandt andet grønnere buskørsel.

Man ved endnu ikke, hvad pengene præcist skal gå til, men det kunne blandt andet være til ladestationer, så omstillingen til elbusser bliver nemmere for busselskaberne, forklarer ministeren.

- En del kommuner er langt i omstillingen. Men vi vil gerne endnu længere, og derfor vil vi gerne understøtte, at endnu flere busser bliver grønne, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Også hos Københavns overborgmester er glæden stor over den nye flåde af elbusser i byen.

- Det er et afgørende skridt mod et grønnere København med ren luft og jeg er utroligt glad for, at regeringen nu prioriterer den grønne omstilling til elbusser, siger Frank Jensen i en pressemeddelelse.

/ritzau/