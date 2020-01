Tal fra danske forsikringsselskaber viser, at især Tesla-biler er involveret i flere uheld end andre biler.

Elbiler er oftere involveret i uheld end andre typer biler.

Det viser en rundringning, som Politiken har foretaget hos Danmarks største forsikringsselskaber, Topdanmark, Tryg og Codan.

Her er meldingen samstemmende, at der bliver registreret flere uheld for elbiler sammenlignet med biler med forbrændingsmotorer.

Topdanmarks opgørelser viser, at elbiler er involveret i 20 procent flere uheld end andre typer af biler. For det populære elbilmærke Tesla er tallet hele 50 procent.

I runde tal har Topdanmark registreret 1500 skader alene på Tesla'er de seneste to år, skriver Pol itiken.

- En hel del af skaderne kommer fra uheld, hvor bilen eksempelvis kører ind i en betonsøjle i parkeringskælderen eller i carporten derhjemme, siger Jens Røpke, chef for produktudvikling hos Topdanmark, til Pol itiken.

- Det sker formentlig, fordi elbiler accelererer hurtigt, og det kan overraske føreren. Det er lidt som at køre en radiobil, tilføjer han.

Hos Codan, der er Teslas officielle forsikringspartner i Skandinavien, hæfter man sig ved samme tendens.

Og den bliver endnu tydeligere, når de kigger på tallene fra deres norske selskab, hvor der er langt flere elbiler at trække statistik på.

De norske tal viser, at 50 procent af nye elbilejer får en skade inden for det første år. For andre bilejere er tallet 25-30 procent.

Hos Tesla peger man som en årsag til skaderne på, at mange af bilfirmaets kunder skifter fra kortere og smallere biler.

- Det er klart, at en større bil kræver noget tilvænning for føreren, også selv om vi har et brugervenligt sensorsystem, lyder det i et mailsvar fra Tesla.

Hverken Vejdirektoratet eller Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) fører statistik over, hvordan elbiler klarer sig i ulykkesstatistikken.

Derfor har vi ingen viden om, hvor ofte elbiler er involveret i alvorlige ulykker.

/ritzau/