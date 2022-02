Hvis du er elbilejer og regner dig selv for at være syvsover i weekenden, så vil en ny melding fra Københavns Rådhus nok få dig ud af fjerene om morgenen.

For det følger af et nyt forslag, der skal hjælpe elbilejerne med at finde strøm til batterierne, at bilejere af opladelige biler skal flytte deres biler fra morgenstunden, hvis de vil undgå parkeringsbøder.

Det er medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Konservative i København Helle Bonnesen, der foreslår en tidsbegrænsning på offentlige parkeringspladser med ladestandere.

Det skal afhjælpe den situation, hvor elbilejere holder dagen lang foran ladestandere uden at tanke strøm på batteriet, forklarer hun.

»Elbiler har modsat konventionelle biler brug for at blive ladet op. De ladepladser, vi har, skal altså primært bruges til opladning.«

»Det er en rigtig god ide at få noget rotation, så elbilerne i dagtimerne kan komme til og blive ladet op,« siger hun.

Derfor må ladepladser i København fremover kun bruges i tre eller fire timer i tidsrummet 7 til 20, foreslår hun. Reglerne skal gælde alle ugens dage, mener hun.

Således risikerer elbilejerne at skulle tidligt op. Nogle vil eksempelvis skulle flytte deres elektriske køretøj allerede klokken 7 en weekendmorgen.

Er det en god ide at lave tidsbegrænset parkering på pladser med ladestandere?

»Det kommer an på, hvornår bilen er kommet. Hvis man har parkeret klokken 16, så vil man have brugt sin tidszone. Man får tre timers fleksibilitet i alt. Hvis kan parkerer klokken 18, så skal man flytte bilen klokken 8.«

Parkerer man først klokken 20 kan bilen blive stående til klokken 10.

Udmeldingen kommer, efter at B.T. har kunnet fortælle, hvordan langt de fleste ladestandere står blokeret uden at blive brugt til opladning.

Problemet med for få ladestandere i København er åbenbart, og senest har teknik- og miljøborgmester Line Barfod foreslået, at opladelige biler skal være tilsluttet ladestanderen, hvis man holder på en ladeplads.

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at elbilerne ifølge Line Barfods forslag kan blive holdende på ubestemt tid, så længe bilen er tilsluttet en ladestander. Også efter bilen er færdigopladt.

Helle Bonnesens forslag går skridtet videre.

For at få mest mulig rotation mellem ladepladserne vil elbilejere ifølge hendes forslag også skulle flytte deres bil midt i arbejdstiden.

»Det, synes jeg, er fair at bede folk om,« siger hun.