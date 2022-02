Det er almen viden blandt elbilejere, at der er hård kamp om de få offentlige ladepladser i København.

Det problem bliver kun større af, at elbilejere som Brian Stryhn jævnligt bliver snydt, når de målrettet jagter en fri ladeplads et sted i hovedstaden.

»Det er slet ikke i orden, synes jeg.«

Den 55-årige Tesla-ejer har abonnement hos Clever og bruger virksomhedens app til at søge efter ledige ladepladser, når han som selvstændig jævnligt kører til hovedstaden.

Men informationerne i appen er upålidelige, lyder det. Derfor kalkulerer Brian Stryhn slet ikke med at kunne komme til at lade op, når han kører fra hjemmet i Gilleleje og ind i København.

Han har én gang været ved at løbe tør for strøm i København. Det vil han ikke risikere igen.

»Min erfaring har lært mig, at jeg skal lade bilen helt op, inden jeg kører ind i København, for ellers er det ikke sikkert, at jeg kan køre ud igen,« siger han og fortsætter:

»Jeg kører efter ladestanderne og navigerer efter dem på computeren i bilen eller i appen på telefonen. Ni ud af ti vil typisk se ud, som om de er ledige, men det er bare ikke virkeligheden, når man kommer frem.«

Problemet med manglende ladestandere er stigende.

I december 2021 oversteg andelen af elbiler og plugin-hybrid-biler for første gang 50 procent af det samlede bilsalg, og der bliver dermed stadig større rift om ladestanderne i byerne.

Det øgede pres på pladserne gør, at Brian Stryhn forlanger ændringer.

Oplever du problemer med parkering i København, så hører vi gerne fra dig. Skriv til journalist Christian Hansen på chha@bt.dk

Som Tesla-ejer må han bruge den amerikanske bilproducents egne ladestandere, der findes fordelt over hele landet. Her må man højst lade op i 40 minutter. Hvis man bliver holdende i længere tid, begynder det at koste elbilejeren penge.

Netop den løsning så Brian Stryhn gerne blev indført hos Clever.

»Det ville gøre, at man med et snuptag kunne fjerne over halvdelen af alle dem, der holder uden at suge strøm.«

»Jeg synes, man skal sætte alt ind på elektronisk at sørge for, at hvis man holder mere end 30 minutter, efter opladningstiden er gået, så bliver man takseret,« siger Brian Stryhn.

Hos Clever er man dog ikke i stødet over det forslag:

»Vi opfordrer generelt til god ladeadfærd,« lyder det i stedet fra pr-chef Emilie Linders.

Hun fortæller, at Clever er klar over, at mange bliver snydt, når de kører efter en ladeplads, der i appen fremgår som ledig.

På den baggrund er Clever med i et forsøg i Aarhus:

»Vi tester sensorer i asfalten på 100 parkeringspladser, som vil kunne sende live-data til vores app, så man som elbilist altid kan følge med i, hvornår det er muligt at oplade elbilen,« siger hun.

Emilie Linders oplyser, at biler, der er færdige med at oplade, men fortsat er tilsluttet en ladestander, vil fremgå som optaget i appen.

Emilie Linders fortæller desuden, at Clever sammen med bilejernes organisation FDM har udarbejdet en række forslag, der skal afhjælpe flaskehalsene ved ladestanderne.

»Der skal som udgangspunkt være tidsbegrænset parkering på ladepladserne i dagtimerne. Vi foreslår tre timer, da det giver de fleste elbilister mulighed for at lade elbilen op. Og så opfordrer vi generelt til god ladeadfærd – man behøver ikke at lade sin bil fuldt op, hver gang man lader. Jo mere fyldt ens batteri er, jo langsommere lader det,« siger Emilie Linders.