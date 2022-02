Der er ikke parkeringspladser nok til alle i København, og det problem bliver kun større, hvis man som Rikke Chili Rasmussen har en elbil.

For nok kan hun og kæresten parkere gratis på alle kommunale pladser, men det kræver strøm fra en ladestander, hvis bilen skal kunne bruges næste dag. Andre elbilejere har dog for vane at optage ladepladserne – helt uden at lade op.

»Jeg synes, det er vanvittigt irriterende. Det er så frækt at gøre over for sine medmennesker,« siger Rikke Chili Rasmussen og fortsætter:

»Det er vidunderligt at kunne parkere gratis i byen. Der er derfor heller ikke nogen grund til, at elbiler, der ikke skal lade op, parkerer ved ladestanderne.«

Rikke Chili Rasmussen er irriteret over, at ladestandere ofte er blokeret af biler, der ikke lader op. Privatfoto

Den 35-årige christianshavner, der i øvrigt er kendt fra flere realityprogrammer som 'Paradise Hotel' og 'For lækker til love', italesætter et problem, der kun bliver større og større.

I december 2021 oversteg andelen af elbiler og plugin-hybridbiler for første gang 50 procent af det samlede bilsalg, og der bliver dermed stadig større rift om ladestanderne i byerne.

Problemet med opladelige biler, der blokerer ladepladser uden at lade op, er åbenbart.

B.T. har foretaget en stikprøve fire steder i det centrale København. Her viste det sig, at der på de i alt 44 pladser kun var 18 biler med et stik tilsluttet ladestanderne. Alle båsene var fyldt, så de øvrige el- og plugin-hybrider brugte altså blot pladserne til parkering.

Ved Vor Frue Kirke i København var det ved B.T.'s stikprøve kun tre ud af 18 biler, der anvendte ladestanderne. Foto: Christian Hansen

Rikke Chili Rasmussen er forarget:

»Er det ikke vildt?« spørger hun og efterlyser mere omtanke fra andre bilister. For hendes og kærestens Hyundai skal lade op hver nat. Ellers er den ikke brugbar.

»Vi kan ikke komme fra A til B, hvis vi ikke kan få strøm på. Det handler ikke bare om en parkeringsplads,« siger hun.

Rikke Chilie Rasmussen fortæller, at elbilen særligt om vinteren har en begrænset rækkevidde. Nogle gange kører den kun op til 110 kilometer på en opladning.

Derfor kan hun og kæresten, der ejer bilen, ikke blot køre til en hurtiglader og få batteriet fyldt op. For det kan ske, at rækkevidden ikke er til det.

»Det fylder ekstremt meget i mit hoved, og det stresser. Folk med benzinbiler kan nok ikke sætte sig ind det. De skal også finde en plads til bilen, men for os er det endnu mere besværligt, fordi vi skal også finde en plads med en ladestander,« siger hun.

Hos Clever, der står bag mange af ladestanderne i København, er man bekendt med problemet.

»Som elbilist er det frustrerende at ankomme til en ladestander, der ikke kan tilgås, fordi en bil holder parkeret. Problemet er størst i de større byer, hvor antallet af elbiler vokser hurtigere end antallet af parkeringspladser, hvor de kan oplades,« siger PR-chef Emilie Linders.

Rikke Chili Rasmussen og kærestens elbil kører nogle vinterdage kun op til 110 kilometer på en opladning. Derfor er det kritisk at kunne få en ladeplads. Privatfoto

Rikke Chilie Rasmussen fortæller, at den nærmeste ladeplads findes blot omkring 50 meter fra hendes lejlighed. Selvom der i månedsvis har været ladestandere på stedet, har hun og kæresten kun nogle få gange kunnet lade op på de eftertragtede pladser, lyder det.

Det skyldes ikke mindst, at nogen holder der unødvendigt.

»Jeg har aldrig oplevet at komme fordi ladestanderne, uden at der var nogen, der holdt der uden at lade op,« siger hun.

Manglen på ladestandere i Danmark og særligt i København er blevet påpeget flere gange af eksperter, der ser det som en barriere for den grønne omstilling.

Oplever du problemer med parkering i København, så hører vi gerne fra dig. Skriv til journalist Christian Hansen på chha@bt.dk

»Vi rammer en mur, hvis ladeinfrastrukturen ikke følger med. Der er planer for det. Vi ved eksempelvis, at kommunerne er pålagt at lave toårige planer – så der er gode rammevilkår. Men siden 2018 er antallet af elbiler seksdoblet. I samme periode er antallet af ladestandere kun fordoblet,« sagde Ilyas Dogru, forbrugerøkonom hos bilejernes interesseorganisation, FDM, eksempelvis i januar.

Selvom Rikke Chili Rasmussen »elsker« sin elbil, så bliver den næste bil en anden model, der ikke behøver en daglig opladning. Besværet med at finde en ledig ladestander er simpelthen for stort.

»Det bliver enten en hybrid eller en elbil, der kører rigtig langt på en opladning,« siger hun og bedyrer, at hun og kæresten ikke selv lider af den dårlige vane at blokere en ladestander for en anden.

»Vi vil ikke være til gene for andre. Jeg skal ikke kunne sige, at det aldrig er sket, at vi har holdt parkeret uden at lade op, men vi gør meget for ikke at holde i vejen. Vii går også hen og flytter bilen, når den er færdig med at lade op,« siger Rikke Chili Rasmussen.