El Salvador kridter banen op i krigen mod banderne med nyt gigantisk fængsel.

Det skriver Sky News.

I marts 2022 erklærede landet undtagelsestilstand over bandevold, og man har siden arresteret mere end 62.000 mistænkte bandemedlemmer og samarbejdspartnere.

Det giver ekstremt overfyldte fængsler, men nu har El Salvador altså bygget et af verdens største fængsler - og så på bare syv måneder.

El Salvador ha logrado pasar de ser el país más inseguro del mundo, al país más seguro de América.



¿Cómo lo logramos?



Metiendo a los criminales en la cárcel.



¿Hay espacio?



Ahora sí.



¿Podrán dar órdenes desde adentro?



No.



¿Podrán escapar?



No.



Una obra de sentido común. pic.twitter.com/WXiYohGkd4 — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 2, 2023

I en video som El Salvadors præsident Nayib Bukele har delt på Twitter, kan man se det gigantiske fængsel, der kan rumme mere end 40.000 indsatte.

I videoen bliver det fortalt, at det er umuligt at flygte, hvilket giver mening, når der er opsat mere end 19 vagttårne.

El Salvadors præsident skriver endda på Twitter, at landet er gået fra at være et af de mest usikre lande i verden til at være et af de mest sikrede lande i Amerika.

I andre fængsler i landet har indsatte adgang til prostituerede, computere, tv, Playstation og mobiltelefoner.

I det højsikrede fængsel bliver man smidt i isolation, hvor ikke engang sollyset når ind til de indsatte.

Siden landet erklærede undtagelsestilstand over bandevold i marts 2022, har politiet arresteret mere end 62.000 mistænkte bandemedlemmer og samarbejdspartnere.

El Salvadors præsident Nayib Bukele har udtalt, at fængslet er en fundamental brik til fuldstændig at vinde krigen mod bander.