En forsinket effekt fra El Niño kan gøre, at 2024 bliver det varmeste år nogensinde, vurderer ekspert.

Selv om vejrfænomenet El Niño er begyndt at aftage, så kan temperaturerne være højere end normalt i de kommende måneder.

Det skriver Verdens Metrologiske Organisation (WMO) i en pressemeddelelse.

Der er ifølge WMO 60 procent sandsynlighed for, at effekterne fra El Niño kommer til at fortsætte indtil maj.

Det betyder, at temperaturerne vil være højere end normalt i hele verden.

Og det er professor Eigil Kaas, der er vejr- og klimaforsker på Niels Bohr Instituttet, enig i.

- Der kommer en forsinket opvarmende effekt, som varer mindst et halvt år, efter at El Niño har toppet, siger han.

Han vurderer, at der er en mulighed for, at 2024 kommer til at blive det varmeste år nogensinde.

Hver måned siden juni sidste år, er der ifølge generalsekretær i WMO Celeste Saulo blevet sat temperaturrekorder.

- 2023 var med længder det varmeste år, der nogensinde er blevet målt, siger hun i pressemeddelelsen.

- El Niño har også bidraget til rekorderne, men menneskeskabte drivhusgasser er uden tvivl hovedsynderen.

Vejrfænomenet udviklede sig i juni og nåede sin top mellem november og januar.

Her lå gennemsnitstemperaturen to grader højere end normalt.

El Niño er et vejrfænomen, der opstår af naturlige årsager med to til syv års mellemrum, når overfladevand i dele af det tropiske Stillehav bliver unormalt varmt.

Det kan give en række vejr- og klimamæssige forandringer i flere dele af verden, men på globalt plan kan El Niño mærkes som en forhøjet global gennemsnitstemperatur.

/ritzau/