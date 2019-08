Et nyt studie viser, at de omdiskuterede – og populære - el-løbehjul ikke er så klimavenlige endda.

Hvis du har befundet dig i en større by i løbet af det seneste års tid, har du nok ikke kunne undgå at stifte bekendtskab med el-løbehjulet.

Løbehjulene, der tilbydes gennem flere forskellige apps, promoveres ofte som et klimavenligt alternativ til andre transportformer.

Men ifølge et nyt studie, lavet af forskere fra North Carolina University i USA, er dette en sandhed med modifikationer.

Løbehjul i by billedet. Her fra firmaet Voi. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Løbehjul i by billedet. Her fra firmaet Voi. Foto: Søren Bidstrup

Det skriver Los Angeles Times ifølge Videnskab.dk.

I studiet kom forskerne frem til, at både el-cykler, knallerter samt busser - såfremt der er nok passagerer - er mere venlige for klimaet end el-løbehjulet.

El-løbehjulet er dog - i næsten alle tilfælde - mere miljøvenligt end at køre en benzindreven bil.

Studiet blev til baseret på en undren fra den ingeniørstuderende hovedforfatter, Joe Hollingsworth, der efter en tur på et el-løbehjul blev mødt med en besked fra sin app, om at hans tur havde været CO2-fri.

Men den købte han altså ikke.

For at undersøge det nærmere, så forskerne bag studiet på CO2-udledningen forbundet med fire forskellige aspekter ved løbehjulets livscyklus:

Produktionen af materialer til løbehjulet Fremstillingen af løbehjulet Forsendelse og transport af løbehjulet Samt udledningen ved at samle dem sammen om aftenen, oplade dem og sætte dem ud på gaderne igen

De kom her frem til, at den elektricitet, som løbehjulene kører på, blot dækker 5 procent af det samlede udslip.

De to mest klimabelastende dele af løbehjulets cyklus hænger sammen med produktionen og den daglige redistribution af løbehjulene.

At produktionen af løbehjulene står for en stor del af CO2-udledningen, er problematisk, da det før har været afdækket, at løbehjulene har en overraskende kort levetid.

Forskerne spurgte derudover folk, hvad de alternativt ville have brugt som transportform, og sammenlignede dernæst disse alternative transportformers udledning af CO2 med løbehjulets udledning.

Og baseret på dette kom forskerne frem til, at det samlede udslip ville være lavere, hvis folk ikke benyttede el-løbehjul.

