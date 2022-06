Lyt til artiklen

De fleste af os ved, at vi har pligt til at kende færdselsreglerne og vise hensyn, når vi færdes i trafikken.

Men på Regionshopsitalet i Randers har medarbejderne tilsyneladende deres egne regler, når de færdes på hospitalets gange på deres el-køretøjer.

Det har Arbejdstilsynet været vidne til, og det har resulteret i et påbud.

Det er arbejdstilsynets vurdering, at den gående og kørende færdsel i kældergangene ikke kan foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet færdsel ikke kan foregå uhindret og uden fare for sikkerhed og sundhed.

»Der har været en arbejdsulykke, hvor en ansat kørte med en affaldscontainer med en anden ansat på ladet og den ansatte på ladet falder af i et sving,« skriver de i vurderingen.

Derudover oplyser Arbejdstilsynet, at de blandt andet noterede sig, at der blev observeret kørsel i høj fart og kørsel, hvor ansatte ikke orienterede sig, hvorved der er yderligere risiko for at blive påkørt.

Hospitalsdirektør på Regionshospitalet i Randers Jonas Dahl oplyser til B.T., at de indskærpet over for den pågældende medarbejder, at det ikke er tilladt at sidde flere end en person på el-køretøjerne.

»Vedkommende var klar over det, men det er det, der sker nogle gange. Det er indskærpet, at vores el-køretøjer er en varetransport og ikke skal bruges til at transportere sine kolleger.«

Han forklarer samtidig, at den hurtige fart i svingene skyldes, at visse personer kører den samme strækning flere gange, og derfor lærer man svingene at kende.

»Man finder ud af, hvordan kurven ligger rundt i svinget, og så har vi set eksempler på, at der kan blive trykket lidt hårdere på speederen. Vi har indskærpet, at der skal lettes lidt på speederen, men det er ikke, fordi de her køretøjer bare drøner derudaf,« fortæller Jonas Dahl

De 3-hjulede el-køretøjer kan køre 12,2 kilometer i timen står der i Arbejdstilsynets rapport.

I rapporten lyder det, at påbuddet skal sikre, at færdslen i kældergangene ved serviceafdelingen kan foregå uhindret samt uden fare for sikkerheden er et alvorligt og komplekst arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at løse.

»Vi skal tage vare på os selv og vores kolleger, og derfor er det vigtigt, at vi overholder hastighedskravet, og det har vi indskærpet overfor vores ansatte,« Jonas Dahl.