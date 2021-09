Fælles el-bil, aktivitetsrum og et caféhus med mulighed for yoga, vinsmagning og fordrag.

Det er nogle af planerne for det nye senior-bofællesskab, Snestrup Have, som man nu er begyndt at bygge på Paarupvej i Odense.

»Det bliver Danmarks største og første driftede bofællesskab for seniorer. Det vil sige, at der ekempelvis vil blive ansat en kok til at lave mad de fleste af ugens dage. Og der vil blive faciliteret en masse forskellige aktiviteter,« fortæller den ene af bygherrerne Jesper Nygaard.

Han har sammen sin bror Henrik Nygaard arbejdet på projektet, siden de fik idéen til det for tre år siden.

Boligerne henvender sig i høj grad de 55-70 årige, hvis børn er fløjet fra redden.

»Det er en fantastisk tid. Et nyt liv i frihed venter. Du er på vej til at blive seenager,« skriver de på Snestrup Haves hjemmeside.

»Det her er ”one of a kind”. Der bliver så meget man kan deltage i, hvis man vil, og der vil også være tid og plads til at være helt privat, hvis man foretrækker det,« fortalte Henrik Nygaard, da der fredag blev taget første spadestik.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Sammen med de to brødre var det by- og kulturrådmand, Christoffer Lilleholt (V), og direktøren for totalentreprenøren CJ A/S, Jonathan Smetana, der stak spaderne i jorden i fredags.

Man forventer, at de første 50 ud af 150 boliger vil være klar til indflytning i juli 2022.