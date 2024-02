Navnet er Amalie – og hun er 68 millioner år gammel.

Og nu skal hun udstilles permanent i Danmark.

Der er tale om »et ekstremt velbevaret Triceratops-kranie«, der netop er blevet samlet og gjort klar til at kunne inspiceres af gæster på Evolutionsmuseet i Knuthenborg.

»Amalie er et af Europas mest velbevarede Triceratops-kranier og har sine helt tydelige kendetegn med de tre store horn på den kæmpe nakkeskærm,« siger museumsinspektør Christoffer Knuth:

Kraniet i sin helhed. Foto: Evolutionsmuseet Vis mere Kraniet i sin helhed. Foto: Evolutionsmuseet

»Når man tænker på, hvordan det gennem millioner af år er blevet æltet af jordens voldsomme kræfter, er det meget imponerende, at det er så intakt. Vi er meget stolte af, at vi nu skal udstille det.«

Øverst i artiklen har kan du se en såkaldt timelapse-video af, hvordan dinosaurkraniet er blevet samlet på Evolutionsmuseet.

Størrelsen er 1,5 gange 2 meter.

Vægten er alt i alt omkring et kvart ton, altså 250 kilo.

En triceratops i sin helhed. Foto: Evolutionsmuseet Vis mere En triceratops i sin helhed. Foto: Evolutionsmuseet

»Det kræver virkelig meget tålmodighed og finesse at samle et 68 millioner år gammelt dinosaurkranie med en vægt på et kvart ton. Det er særdeles nervepirrende, hver gang vi samler et stort fossil, for intet må gå galt, sættes forkert eller tabes på gulvet,« siger Christoffer Knuth:

»Det gør man ikke uden sved på panden, og vi åndede også lettet op, da det endelig stod samlet efter flere timers arbejde.«

Triceratops-kraniet blev fundet i Wyoming, USA, i 2020. Siden har det været udstillet på Berlin Naturhistorisk Museum.

Først fra 23. marts kan man se kraniet med navnet Amalie på Evolutionsmuseet – det er en del af Knuthenborg Safaripark, der først igen åbner en ny sæson til den tid.