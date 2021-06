Hvis du skal lave en rigtig dyr fredagscocktail, kan du eventuelt spørge Rare Wine Invest i Nordjylland, om de vil åbne en af deres nyindkøbte whiskyer.

Godt nok kommer den nordjyske virksomhed nok til at svare nej. For flaskerne er noget dyrere end dem fra supermarkedet.

Det er nemlig lykkedes Rare Wine Invest at samle alle seks flasker fra den nærmest uopdrivelige The Red Collection fra det ikoniske destilleri The Macallan.

Og det er første gang, at alle seks flasker er samlet på europæisk grund.

Udover, at samlingen er uhyr sjælden, så er den også uhyggelig dyr. Seks flasker af 70 cl hver koster nemlig hele fem millioner kroner.

Men hvorfor er lige netop de her seks flasker så specielle?

Hver af de seks flasker er frigivet enkeltvis og med mange års imellem. Man gætter derfor på, at der maksimalt kan samles 50 sæt i verden. Hver eneste flaske i kollektionen er uhyre sjælden og nærmest umuligt at anskaffe i sig selv.

The Macallan - The Red Collection

Dog er det lykkedes i Nordjylland, og hvis tidens trend fortsætter, vil de seks flasker være ustyrligt mange penge værd om få år.

Ifølge den årlige 'The Wealth Report' for 2021 af Frank Knight, er investeringskategori 'Rare Whisky' steget med 478 procent de sidste ti år, skriver Rare Wine Invest, der altså lever af investere i vin og spiritus.

Og det kan sagtens være rigtigt, fortæller Hans Peter Christensen, der er uafhængig rådgiver fra Beierholm Finansiel Rådgivning.

»Vi har en voksende millionærgruppe især i vesten – det er dem, der skal aftage kunsten og whiskyen. Så længe de er villige til at købe, og udvalget er begrænset, så vil priserne stige,« siger han.

Inden man smider alle sine hårdt tjente kroner efter whisky, skal man dog overveje et par ting.

»Når man køber en ejendom, køber sig ind i en virksomheder eller opkøber aktier, så er der noget, der arbejder bagved investeringen, som kan gøre den mere værd. Kunst, vin eller whisky kræver efterspørgelse. Det er døde ting, som er udelukkende afhængig af markedet,« fortæller Hans Peter Christensen.

Men hvis man har overskuddet, kan det sagtens blive en god forretning at investere i hobbyer:

»Det ved man bare først om 10 år. Men hvis man har passionen og interessen, så kan man jo godt smide 5-10 procent af sin formue efter noget, som man synes, det er sjovt at følge med i. Om det er veteranbil, vin eller whisky.«

Og tilbage til den dyre fredagscocktail. For hvis man spørger Rare Wine Invest rigtig sødt, kan det være, de åbner en flaske fra den sjælden samling.

Det er nemlig ikke alene lykkedes dem at få én komplet samling af The Red Collection, de har faktisk to.