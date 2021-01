Næsten 300.000 danskere sveder så meget, at det udgør et problem i deres dagligdag. Det er dog de færreste, der modtager behandling.

Det skriver Politiken.

Den overdreven sved opstår på grund af hudsygdommen hyperhidrose, som gør, at ens svedkirtler er hyperaktive.

For nogle personer med hyperhidrose er sygdommen decideret invaliderende.

Faktisk kan svedproduktionen påvirke patienterne i så høj grad, at det går ud over arbejde og socialt liv, viser foreløbige resultater i en undersøgelse blandt danske og svenske patienter.

Undersøgelsen er gennemført af læger ved private svedklinikker i Danmarks og Sverige i samarbejde med forskere ved Odense Universitetshospital.

Den bygger på svar fra 95 patienter med hyperhidrose og viser, at patienterne forholder sig til deres overdrevne svedproduktion i 74 procent af deres vågne timer.

Det betyder, at de f.eks. forbereder sig, tørrer kroppen af, vasker sig ekstra meget og skifter tøj.

»Jeg havde forventet, at undersøgelsen ville vise, at folk med hyperhidrose har en forringet livskvalitet. Men jeg blev alligevel overrasket over, at resultatet var så grelt«, siger Johannes Kjeldstrup Kristensen, hudlæge på den private Hyperhidroseklinikken på Frederiksberg og en af forskerne bag undersøgelsen.

Hyperhidrose kan behandles blandt andet ved hjælp af piller eller ved at injicere botox, som lammer svedkirtlerne.

En opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen viser imidlertid, at der siden 2014 er foretaget 3.500 behandlinger for hyperhidrose årligt.

De indledende resultater af undersøgelsen er for nyligt udgivet som brev til redaktøren i tidsskriftet International Journal of Dermatology.