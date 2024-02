Et stigende antal danskere får udskrevet Melatonin som sovemedicin.

Og det vækker bekymring blandt eksperter.

Det skriver TV 2, der har fået tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Dem tager vi lige først.

Over ti år (frem til de nyeste tal fra 2022) er antallet af danskere, der har fået melatonin, således steget fra 28.940 personer til 129.905 personer – der er tale om en stigning på 349 procent.

Flest er der i aldersgruppen 25-44 år.

Egentlig er Melatonin ifølge Sundhed.dk slet ikke sovemedicin. Det er »et døgnrytmeregulerende hormon. Det fortæller kroppens organer, at det er mørkt«.

Derfor bruges det ofte i forbindelse med eksempelvis jetlag, hvis man arbejder på skiftehold, eller som søvnstabiliserende middel ved udviklingsforstyrrelser som adhd og autisme, lyder det også her.

Og da Melatonin udskrives for to-tre uger ad gangen, kan det slet ikke bruges kronisk.

Men da stoffet i forhold til almindelige typer af sovemedicin har få bivirkninger, kan det være en årsag til, at det i stigende grad udskrives i den forbindelse, lyder det fra eksperter hos TV 2.

Eksempelvis Poul Jennum, der er ​professor i klinisk neurofysiologi, mener, at stigningen i forbruget nærmere bør give anledning til at se på, hvad der forårsager søvnproblemer, og hvordan folk generelt har det.

»Det er et rødt flag på, at der er nogle generelle meget store ændringer i det mentale helbred blandt mange mennesker, og det er et udtryk for ændringer i livsvilkår,« siger han til TV 2.