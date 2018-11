Omsorgssvigt, vold mellem beboere og stor udskiftning i personalet med brug af mange uerfarne vikarer. B.T kunne onsdag afsløre de kaostiske forhold på bostedet Arenahuset i Ørestaden ved København, som har skabt stor bekymring hos de pårørende.

Ledelsen holdt torsdag aften ekstraordinært møde for pårørende til beboerne i Arenahuset for at vende kritikpunkterne. B.T. mødte de pårørende efter mødet på fortovet foran Borgercenter Handicap i det nordvestlige København. Det var ikke muligt for pressen at deltage i selve mødet.

De pårørende var mødt op for at opbygge den tabte tillid og skabe en tryghed til at sende deres søn, datter eller søskende i Arenahuset.

Og lykkedes det så? Svaret er klart.

Pårørendemøde vedrørende Arenahuset i Ørestaden. Et bosted (aflastning) for svært handicappede. Mødet holdes i kommunale lokaler på Thorasvej 29. Foto: Nils Meilvang

»Jeg er stadig lige så utryg som før. De indkalder os til et møde med de samme kritikpunkter, som der er blevet klaget over i otte måneder. Det er en gentagelse, men jeg håber, at de (ledelsen, red.) går hjem med en dårlig smag i morgen og tager skeen i den anden hånd i morgen,« sagde Kamilla Hogan, hvis tvillingesøster Kristina går i aflastning i Arenahuset.

Helle, der er mor til Helena, der bor i Arenahuset, meldte sig i koret.

»Jeg er ikke mere tryg. Ledelsen står selv og siger, at de ikke kan løse problemet i morgen. Det ved jeg også godt, men jeg håber, ledelsen har forstået, at det er alvor,« sagde Helle Nielsen, der rystede, både af kulde og frustrationer efter mødet.

Mens de pårørende mødte op for at slippe for nogen af deres bekymringer, blev det anderledes for Hans Sørensen.

Kamilla Hogans tvillingesøster, Kristina, går i aflastning i Arenahuset i Ørestaden. Et bosted (aflastning) for svært handicappede. Foto: Nils Meilvang

Han hørte fra en anden pårørende, at hans datter Malene, der er i aflastning i Arenahuset, har gået nøgen rundt på gangene en lørdag eftermiddag.

»Sådan noget må ikke forekomme, og det er også blufærdighedskrænkende for de andre. Jeg er på ingen måde tryg ved det sted,« sagde Hans Sørensen, der efter torsdag aften vil undersøge mulighederne for at finde et andet sted til sin datter.

Mødet, der varede i to timer, blev afholdt med centerchef i Borgercenter Handicap i København Lasse Falck Steenland i spidsen. Han udtalte til B.T. onsdag, at det har været en stor opgave at starte Arenahuset op i marts og rekruttere faste medarbejdere dertil.

Også det blev vendt på mødet, men uden der blev fundet en løsning.

Hans Sørensen. Pårørendemøde vedrørende Arenahuset i Ørestaden. Et bosted (aflastning) for svært handicappede. Mødet holdes i kommunale lokaler på Thorasvej 29. Foto: Nils Meilvang

»Hele vejen rundt lød det, at der var mangel på ressourcer og personale i Arenahuset. Lasse (Falck Steenland, red) sagde, at de ikke havde råd til at sætte flere ressourcer ind. Så sagde jeg, at de måtte gå til politikerne. Men så blev jeg stoppet af ordstyreren,« sagde Gorm Nilsson med et opgivende grin.

Et lille håb hos de pårørende var dog at spore.

»Nu hvor der er fokus på det, og ledelsen er bekendt med det, der er galt, så kommer der måske små tiltag,« sagde Winnie Mortensen.

Det var torsdag aften ikke muligt at få en kommentar fra ledelsen af Arenahuset.