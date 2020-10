17 shoppingcentre landet over har ekstra vagter og opsynspersonale til at sikre, at coronaregler overholdes.

Torsdag er kravet om øget brug af mundbind eller visir i det offentlige rum trådt i kraft.

Det gælder blandt andet i detailhandlen, herunder stormagasiner og shoppingcentre landet over.

Danske Shoppingcentre har 17 centre i Jylland og på Sjælland.

Her er der skruet op for antallet af vagter og opsynspersonale, som holder øje med, om kunderne er iført det påbudte værnemiddel.

- Ud over at vi skilter ved alle indgange så har vi også som en del af vores coronaplan, at vi har vagter og opsynspersonale, der guider kunderne.

- De er også instrueret i at minde folk om, at man skal huske at bruge mundbind, siger direktør Jesper Faurholdt.

Antallet af vagter og coronaguider er gradvist øget, siden storcentrene fik lov at genåbne i maj.

Det er ifølge direktøren for tidligt at sige, hvordan kunderne tager imod det nye krav om mundbind eller visir.

- Det har også været et krav for spisestederne indtil nu, og folk kender det også fra den kollektive trafik.

- Så vi tror og håber på, at det nok skal komme til at fungere, siger Jesper Faurholdt.

Princippet er, at man skal bære mundbind, når man færdes i storcentre såvel som i alle andre butikker.

Sætter man sig for at blive klippet hos en frisør eller for at drikke en kop kaffe, kan man godt lægge mundbindet fra sig.

Hvis vagterne træffer kunder, der ikke har fået mundbind eller visir med sig, har de ifølge direktøren et ekstra med i lommen til udlevering.

- Vi håber ikke, at det kommer dertil, at vi skal bortvise nogen. Vores forhåbning er, at det her kommer til at fungere, og at vi ikke får mange konflikter, siger Jesper Faurholdt.

Shoppingcentrene har også indført kundetællere, så man hele tiden ved præcis, hvor mange kunder der er til stede.

Det gør det muligt at lukke indgangene, hvis man når det maksimale antal.

Det har ingen af centrene dog været i nærheden af, siden arealkravene blevet skærpet, oplyser Jesper Faurholdt.

Det udvidede krav om brug af mundbind varer foreløbig frem til 2. januar 2021.

Børn under 12 år og personer med en mental eller fysisk svækkelse er undtaget kravet.

/ritzau/