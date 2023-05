Det kan godt være flere har tænk på gravøl ved weekendens sidste store bededag.

Men for tre heldige danskere kunne den forlængede weekend tage en noget mere festlig drejning lørdag aften – for her blev de millionærer.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

»Det er altid dejligt at se så mange vindere af vores lotterier – også selvom vi er vant til det, da der hver evig eneste uge kommer flere, nye millionærer til,« siger Malene Mølgaard, administrerende direktør i Danske Lotteri Spil.

Lørdagens helt store vinder fra Nordsjælland kan sågar bryste sig med, at vedkommende ramte plet på hele syv rigtige tal – og det udløste en milliongevinst på 10 millioner kroner.

Som vanligt har Danske Spil, når det gælder Lotto, deres millionærgaranti, hvor der trækkes lod på alle spillede rækker – og her fandt man de sidste to vindere.

Danske Spil oplyser i pressemeddelelsen, at man endnu ikke har været i kontakt med vinderne.